宜鼎集團攜手 AI 國際大廠　掌握全球邊緣智慧核心

宜鼎集團（Innodisk Group）攜手生態系夥伴，揭曉全新Edge AI策略與品牌定位，鎖定「兩大高潛力市場、三大價值主張」，演繹從Data到AI的華麗轉身。

憑藉在工控市場累積的深厚基礎及整合能力，宜鼎集團揭示其在邊緣AI時代，扮演應用落地的「關鍵基石（Keystone）」角色。宜鼎承上啟下、銜接英特爾、NVIDIA、高通技術公司、Axelera AI等國際大廠的AI架構與加速器技術，並透過軟硬體整合實力，將其商品化成為可落地的解決方案；並在市場導入階段，聯手自動化與機器人專家廣運機械、企業數位轉型領導商鼎新數智等夥伴，一路從技術架構到垂直應用，賦能全球終端場域。其中，宜鼎積極發揮「從點到面，彈性適配」、「以軟帶硬，技術升值」及「異質整合，生態共榮」三大核心價值，滿足「Industry AI」與「Enterprise AI」兩大應用市場的需求缺口。同時，宜鼎集團亦將攜手合作夥伴，舉辦「AI Beyond the Edge研討會」，以全球觀點結合在地化視野，深入探討產業端與企業端AI化的關鍵實務。

近年AI急速發展，產業與企業端已從是否該導入AI的疑問，開始進一步思考「如何更快速、規模化地導入AI」。在技術架構上，更從初期廣為人知的雲端AI，快速推進至邊緣端應用。這不僅成為推動產業再進化的關鍵力量，也因應邊緣端的多元與細緻需求，在Industry AI（產業型AI）與Enterprise AI（企業型AI）兩大領域掀起新局。宜鼎帶著對於產業邊緣端的深刻理解，透過異質平台整合與高彈性、可擴展的客製化方案，全面滿足產業端、企業端的應用需求。

Industry AI：聚焦智慧製造、交通運輸、自動化、智慧醫療、零售與智慧城市等多元垂直場域，強調即時辨識、即時AI服務、遠端異常監測等應用，可全面優化終端場域的作業流程與服務量能，帶動百工百業的AI化升級。

Enterprise AI：鎖定資料中心、企業級On-Premise AI、LLM（大型語言模型）、VLM（視覺語言模型）等中大型企業應用架構，於企業內部、金融、醫療業、乃至於公部門，在兼具機敏資料安全性的前提下，讓營運與決策更智慧化。應用範疇包括智慧助理、商業分析、流程自動化與決策支援等。

長期以來面對工控領域少樣多量的客戶需求，宜鼎建立了對應用市場的深刻理解及客製彈性，並將此轉化成自身在邊緣AI領域的獨特優勢。宜鼎集團董事長簡川勝分享道，在邊緣AI的落地進程中，宜鼎承接大廠AI技術並將其產品化，透過軟硬體整合，打通平台與零組件支援，實現可擴展的邊緣AI架構。我們期望扮演市場中的關鍵『基石』，成為客戶通往最後一哩路前（Before last mile）的強健基礎，將我們所擁有的一切產品與技術，順利交棒給客戶，幫助客戶迅速將邊緣AI實際落地在終端應用場域、讓客戶發光。