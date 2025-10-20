生成式AI（GenAI）的發展已經不再僅是提升生產力的輔助工具，而是迅速演進為具備自主執行能力的代理程式（AI Agent）。這種轉變為企業營運帶來龐大潛力的同時，也把攻擊面擴張到前所未見的寬廣，讓資安挑戰更加嚴峻。

CyberArk實驗室網路安全研究總監Gal Zror指出，生成式AI能扮演資安防護的輔助力量，但也可能成為駭客攻擊的新載體與目標。從大型語言模型（LLM）到AI代理的演進過程，伴隨而來的是高度複雜且難以預測的風險類型，而這些風險對身分與權限控管的要求，遠遠超過以往任何技術世代。

出AI應用平台CORA AI，以平台化方式實踐AI整合戰略。CORA AI不僅為現有的身分安全方案注入AI能力，更將智慧化分析與自動化運行融入至整個平台，協助企業進行風險識別、資安決策與存取控管。Zror強調，「我們的目標並非單純加速產品功能，而是要讓整個平台成為AI驅動的安全防線。」

然而，當CyberArk內部的白帽駭客團隊展開對生成式AI的風險研究時，卻揭露了一連串令人警惕的現象，也成為CyberArk投入保護AI的濫觴。Zror回顧，最早的發現可追溯至2023年初，研究人員辨識到一種新型態惡意程式，能透過AI即時生成不斷變化的程式碼，以繞過傳統偵測機制。這種隱匿性攻擊顯示，惡意軟體已經開始運用生成式AI來掩蓋滲透行為，大幅縮短攻擊準備期，並提升成功率。

生成式AI帶來新型攻擊向量

自2024年起，CyberArk將研究焦點轉向針對LLM模型本體的攻擊模式，並成功研發出他譬喻為「AI腦部掃描」（MRI for AI）的分析技術，能深入觀察開源語言模型在面對不同提示詞（Prompt）時的反應機制。這類攻擊多半仰賴「越獄」（Jailbreak）手法，透過精心設計的輸入誘導模型產生違規或惡意回應。Zror坦言，「目前仍缺乏完整理論能解釋LLM為何會在特定攻擊下出現錯誤反應，大多數攻擊仍處於嘗試與修正的探索階段。」

CyberArk實驗室網路安全研究總監Gal Zror建議，改以「身分」為核心設計AI代理的防護架構，包括明確識別代理的任務目標、動態授予與撤銷權限，並監控其操作範疇與異常行為，有助於控管潛在風險。

透過MRI分析方法，研究人員得以建立模型反應行為的可視化基礎，進而辨識不同攻擊手法可能觸發的弱點。Zror補充：「僅靠保護提示詞並不足以因應AI所帶來的全方位風險，真正的防禦必須著眼於更深層的治理機制。」

進入2025年，生成式AI的應用逐漸走向Agent化，出現能夠自主執行任務的AI代理。Zror分析，AI代理的特點在於能代表自身執行操作，亦可能代理使用者進行跨平台存取，這種模糊的人機邊界對傳統身分與存取管理（Identity and Access Management，IAM）架構構成前所未有的挑戰。他強調，「保護AI代理必須從『意圖』（Intent）出發，釐清其任務目標，僅提供所需特權，並在任務完成後立即收回。」

CyberArk將此挑戰定位為「身分安全的延伸」，主張企業必須針對AI代理建立動態權限控管與行為監控架構，並透過閘道代理機制進行即時分析與阻擋。Zror指出，企業導入AI代理時，必須把握三大控制關鍵：確認代理身分、辨識其執行意圖，以及嚴格限制操作範疇，唯有如此，才能有效避免權限外溢、存取濫用與惡意命令執行。

防禦重心轉向身分治理

隨著AI代理快速普及，市場上逐漸出現以傳統邊界防禦思維延伸出的新方案，例如AI防火牆。其基本原理是透過檢查與過濾進出模型的提示詞，攔截潛在惡意輸入。然而，Zror直言，這種方式存在根本性缺陷。傳統規則式（Rule-based）邏輯難以應對語義空間中充滿模糊性與上下文依賴的特質，攻擊者可透過複雜語義技巧輕易繞過過濾機制。CyberArk的研究亦證明，即使在最嚴密的提示詞防護下，模型仍可能被繞過並誤導。

因此，真正的解決之道並非專注於「輸入內容」的防禦，而是提升對「行動實體」的治理能力。這正是「身分安全」的核心價值所在。CyberArk提出的防禦理念，是以零信任（Zero Trust）為基礎，針對AI代理生命週期設計的動態存取控制模型。其核心包含四個環節：意圖驗證（Intent Verification）、即時授權（Just-in-Time Provisioning）、最小權限原則（Principle of Least Privilege）、以及即時撤銷（Immediate Revocation）。透過這個閉環機制，確保代理所有行為皆在符合意圖的嚴格權限框架下進行。

Zror舉例，開發者群組近期遭遇的惡意MCP伺服器攻擊便是明證。此攻擊鏈將惡意指令巧妙封裝於看似合法的開發流程中，使傳統流量過濾與提示詞審查完全失效。然而，若在身分安全框架下，當代理嘗試執行與其「輔助生成程式碼」意圖不符的高風險操作時，異常行為即可被即時攔截，有效阻斷攻擊鏈。

隨著AI代理數量呈爆炸性增長，手動管理已不可行。建立集中化的身分治理平台，透過自動化策略掌控所有AI代理的生命週期，將成為企業不可避免的選擇。展望未來，Zror指出，量子運算（Quantum Computing）對現有密碼學體系的衝擊，已讓「先竊取、後解密」的攻擊模式成為現實威脅。從AI代理的治理，到抗量子加密的轉型，最終都指向一個核心：數位世界的控制權，正從「邊界防禦」轉移至「身分治理」。在這場全新的資安戰爭中，「身分」將是唯一且最關鍵的戰略制高點。