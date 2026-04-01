工業網通升級　加速邊緣AI

在工業網通市場歷經景氣波動與關稅政策擾動之際，工業現場對連線能力的需求並未降溫，反而因高科技製造、能源建設與交通基礎設施投資而持續擴大。

Moxa亞太區總經理林世偉表示，2025年台灣網路設備市場仍回到雙位數成長，顯示網通已成為產業擴廠、基建升級與數位化推進過程中不可缺少的底層能力。對Moxa而言，去年營運也重返雙位數增長，背後動能來自半導體業擴產、邊緣端架構升級，以及雲端與大型資料中心需求同步升高。

林世偉指出，Moxa未來幾年的主軸仍鎖定製造、能源與交通，其中製造業又以半導體最具指標性。原因不只在於晶圓廠與後段製程持續擴張，也在於人工智慧（AI）需求已直接改變工廠建置節奏與設備投資邏輯。他觀察，工業AI已由概念討論進入實體化階段，機器人、自動搬運車與各類移動式設備，正成為AI落地的主要載體。這也使邊緣人工智慧（Edge AI）快速升溫，因為真正的生產判斷、即時控制與製程反應，仍必須在現場完成，不能完全依賴雲端。邊緣端若要發揮效益，前提就是把分散設備、感測資料與控制訊號穩定串接起來。

因此，無線工業通訊的重要性正同步上升。林世偉表示，過去工廠偏好有線網路，核心考量無非是穩定與精準，但當產線走向更細緻的單元化製造、即時檢測與高頻移動協作之後，網路拓樸已不再固定，工業無線部署需求勢必快速增加。無論是Wi-Fi 6、Wi-Fi 7，或5G專網，關鍵都不在技術名稱本身，而在是否能處理低延遲、高頻寬與高干擾環境下的可靠連線。時間敏感網路（TSN）與單對乙太網路（SPE）等新一代標準，也正朝智慧工廠骨幹角色邁進，支援更即時且更可預測的工業通訊。

圖左起為Moxa台灣區負責人劉孟迪、Moxa亞太區總經理林世偉、所羅門資深協理鍾毓修，攜手揭示新一代無線通訊技術的深度整合，將加速AI化智慧工廠演進。

另一條升高的主軸則是資安。林世偉表示，工業網通產品如今若缺乏資安能力，已很難進入全球市場。對製造設備商、系統整合商與工廠業主而言，問題不只在設備本身是否安全，也在整體系統能否滿足法規與驗證要求。工業控制系統資安標準IEC 62443已成為重要依據，歐盟無線設備指令相關資安要求（RED）與資安韌性法案（CRA）也持續推高產品與系統門檻。Moxa近年除了依循IEC 62443-4-1強化安全開發生命週期，同時布局IEC 62443-4-2等產品認證與顧問服務，協助企業補足既有系統的弱點盤點、密碼管理、漏洞修補與取證準備。林世偉強調，2026年工業網通的發展，不只是讓網路更靈活，也要讓變動中的網路維持可控，並把網路與資安知識帶進產線現場。