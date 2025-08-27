加速產業創新升級　經濟部產發署「晶創生態圈」助攻臺灣晶片業者馳騁全球市場

為推動國內IC設計業者與系統應用業者跨業合作，共同發展促進百工百業轉型之創新應用，經濟部產業發展署在「晶片驅動臺灣產業創新方案」架構下，成立「優勢晶片研發應用生態圈」(以下簡稱「晶創生態圈」)，並透過舉辦主題式交流活動、商機媒合、應用合作對接、協助產品曝光與計畫諮詢輔導等多元服務，加速產品技術創新步伐，為臺灣晶片產業的創新升級挹注強勁動能。
負責推動「晶創生態圈」的經濟部產業發展署智慧電子產業計畫推動辦公室(SIPO)表示，為協助企業提升創新能量、整合資源並加速技術落地，「晶創生態圈」提供一系列具實質效益的服務與資源。內容涵蓋四大面向：透過「主題式活動與新知分享」辦理技術推廣活動，協助廠商互動交流；藉由「應用合作對接」，協助IC設計商對接應用端需求，促成商機媒合；運用「產品曝光與擴大商機」，安排多元活動與媒體管道，宣傳廠商以擴大能見度。不僅如此，「晶創生態圈」還提供政府資源與補助計畫的介紹資訊及諮詢輔導，幫助會員廠商善用政府補助與資源，加速研發創新。無論在計畫書撰寫重點、產品差異突顯，乃至查核點設定等方面，智慧電子產業計畫推動辦公室皆給予諸多輔導協助，讓廠商能更清晰地掌握計畫精神與申請要點，大幅提高申請作業的效率。
為了讓更多臺灣晶片業者能更加了解「晶創生態圈」所提供的資源與服務，以及免費加入的申請方式，智慧電子產業計畫推動辦公室特別製作《晶創生態圈資源指南》電子版手冊，並分享會員廠商的產品技術亮點與成功經驗，期能促成更多上下游業者的交流與合作，共創產業新局。
《晶創生態圈資源指南》電子版手冊已免費開放下載，歡迎點擊連結下載，一同加入「晶創生態圈」行列，攜手開創臺灣晶片產業的輝煌未來！
《晶創生態圈資源指南》手冊電子檔免費下載連結：點此下載