加速產業創新升級　經濟部產發署「晶創生態圈」助攻臺灣晶片業者馳騁全球市場

晶創生態圈 經濟部產業發展署 智慧電子產業計畫 IC設計 產品技術創新

為推動國內IC設計業者與系統應用業者跨業合作，共同發展促進百工百業轉型之創新應用，經濟部產業發展署在「晶片驅動臺灣產業創新方案」架構下，成立「優勢晶片研發應用生態圈」(以下簡稱「晶創生態圈」)，並透過舉辦主題式交流活動、商機媒合、應用合作對接、協助產品曝光與計畫諮詢輔導等多元服務，加速產品技術創新步伐，為臺灣晶片產業的創新升級挹注強勁動能。

