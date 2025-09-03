Dell Automation Platform 上線：一站式整合簡化企業 IT 營運

企業IT部門正面臨龐大壓力，必須在快速演進的環境中管理各類工作負載，不僅要支援虛擬機器、資料庫等傳統應用程式，同時也要滿足AI、容器與邊緣運算等新興需求。

企業迫切需要能夠動態調整且具備高度適應性的策略，以應對此種複雜環境，同時避免供應商鎖定，並確保一致性管理。這些需求推動了市場採用解耦架構，帶來傳統系統無法比擬的靈活性與擴充性。戴爾憑藉其業界領先的硬體實力引領轉型，更進一步推出以軟體驅動的自動化功能，加速部署流程並簡化基礎架構營運。

戴爾正式發表Dell Automation Platform，這是一個值得關注的軟體協作平台，結合了戴爾的基礎架構與先進自動化技術，協助企業簡化IT營運作業。該平台最初於Dell Technologies World 亮相，透過直觀的操作介面，集中管理、部署與協作涵蓋AI、私有雲與邊緣環境的各類解決方案，例如Dell NativeEdge與Dell Private Cloud。Dell Automation Platform是戴爾長達數十年的創新實績與無與倫比合作夥伴生態系統結合所誕生的結晶，致力於提供真正貼合客戶需求的解決方案。

透過整合安全的零接觸部署、集中化資產管理、Dell AIOps以及全端自動化等核心能力，Dell Automation Platform可有效簡化工作流程並加速創新。無論進行本地部署，或透過SaaS形式，Dell Automation Platform都能提供經戴爾專家驗證、並由全球供應鏈支持的成果導向型目錄，涵蓋多樣化的解決方案與服務，協助企業實現一致性的部署與無縫的更新流程。這些功能從Day-0延伸至Day-2，包含完整生命週期管理、原生ITSM整合與多系統儲存管理功能，例如自動化的Dell PowerStore OS更新體驗。

Dell Automation Platform為企業帶來全新方式，隨時隨地建構並管理基礎架構解決方案。將藉由首批核心功能的推出，了解Dell Automation Platform的創新優勢。

Dell Private Cloud正在持續進化，以滿足現代IT環境的多元需求。今年初率先推出對VMware 的支援，如今更進一步擴展至Red Hat，並即將支援Nutanix。建構於解耦架構之上的Dell Private Cloud，結合自動化生命週期管理的簡易性，以及可獨立擴充運算與儲存資源的靈活性。此設計有助於提升資源使用率、減少超額配置並有效降低成本，同時協助企業應對不斷變化的需求。

企業可以透過Dell Automation Platform目錄，輕鬆取得經領先軟體合作夥伴驗證的藍圖，協助他們以比人工流程少90%的步驟快速部署私有雲堆疊，僅需2.5小時即可完成工作負載就緒的叢集，且全程無需人工操作。

除部署外，戴爾提供自動化與預先驗證的更新功能，確保基礎架構持續維持在驗證狀態，背後更累積超過45,000小時的測試支援 ，而透過LCM預先檢查與更新顧問等工具，則可以簡化規劃流程並降低風險。為了保障投資並因應不斷演變的需求，Dell Private Cloud軟體訂閱具備高度靈活性，可在不同節點間完整轉移，並允許在軟體堆疊調整時重複利用運算與儲存資源。

客戶更可以延用既有的雲端作業系統授權，並使用熟悉的管理工具，如vCenter與OpenShift主控台，在無需重新訓練的情況下，持續維持作業的連貫性與效率。