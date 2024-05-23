HPE 透過 SDS 與 AI 建構次世代資料管理基礎

Hewlett Packard Enterprise（HPE）宣布在HPE GreenLake平台上推出新解決方案，以簡化企業在地端和公有雲環境中管理和最佳化儲存、資料與工作負載的方式。

2023年，HPE推出業界首款在單一作業系統上運行的模組化橫向擴充區塊儲存，以支援中小型企業和運行關鍵業務與關鍵任務工作負載的企業客戶，為混合雲儲存帶來新變革。HPE持續擴展其平台策略，幫助企業從個別儲存陣列的日常管理作業轉變成統一的資料管理體驗，以獲得雲端操作模式、人工智慧驅動的自動化功能和順暢的資料移動性。

隨著HPE GreenLake Block Storage for AWS的推出，HPE透過軟體定義儲存簡化了雲端上的資料管理和工作負載部署。HPE GreenLake Block Storage for AWS的目的是在混合雲上提供順暢、統一的儲存管理體驗，以加速創造價值並提升企業級的彈性復原力。

企業可以統一管理和保護全域的儲存環境，並能移動資料、工作負載和備份，以獲得最佳效能和成本效益。HPE GreenLake Block Storage for AWS非常適合希望在地端和公有雲中，最佳化資料管理、應用程式開發和部署的企業。這個軟體定義的儲存解決方案還提供簡單且經濟實惠的混合雲資料保護和災難復原功能。

透過新HPE Timeless Program，HPE提供了新投資保護與順暢的基礎架構生命週期路徑，徹底改變儲存所有權體驗。選擇在HPE Alletra MP使用區塊儲存服務並參加此計劃的客戶，在續訂服務時，將可在不影響業務運行的情況下升級至次世代控制器。

企業可以避免全面的大規模升級，進而節省平均30%的儲存總擁有成本（TCO）。新計劃包括HPE的100%資料可用性保證和HPE StoreMore資料效率保證。HPE Timeless Program為企業提供可預測且長達多年的經濟效益，以及資料可用性和效率的服務等級保證。

憑藉著HPE Infosight和OpsRamp，HPE已成為AIOps技術管理工作負載和提供可觀測性的公認領導廠商。新的跨堆疊分析（Cross-stack analytics）功能已完全整合至HPE GreenLake Platform，以簡化儲存管理，幫助用戶主動避免降低工作負載效能的延遲問題。透過結合AIOps引擎的資源關聯性全端功能，客戶能夠觀察、預測和減輕虛擬機器、儲存、網路、運算和雲端基礎架構的中斷狀況。此外，HPE Alletra MP客戶現在能夠透過HPE Sustainability Insight Center觀察能源消耗和碳排放趨勢。

HPE Alletra MP現在提供關鍵任務的彈性復原力與中階經濟效益。它可擴展至5.6PB的容量，並支援多達16個JBOF擴充機櫃，是先前可用容量的兩倍。此外，它內建了先進的全域保護功能，可支援三站點複製，以增強資料保護。

Zerto Cyber Resilience Vault現已整合HPE Alletra Storage MP，為企業提供安全、不可竄改的資料副本，並可在遭受網路攻擊後迅速恢復隔離環境。能夠保護、審核並安全地保存最重要的應用程式資料，同時在服務中斷或遭受入侵時迅速恢復服務。

HPE Alletra Storage MP和HPE SimpliVity Gen11現在可支援HPE GreenLake for Private Cloud Business Edition。這個靈活、自助式的私有雲簡化了虛擬機器（VM）在地端和公有雲環境中的管理和移動。