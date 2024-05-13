Jamf Protect 支援多平台裝置　端點威脅防禦滴水不漏

捷飛科技Jamf發表Microsoft Copilot for Security插件（Plugin），讓Microsoft Copilot for Security能夠解讀Jamf Pro提供的Apple資安事件日誌，以機器的速度生成資安報告，並採取行動決策，大幅提升企業行動資安的威脅防護效率。另一方面，企業客戶現在可透過Jamf Protect擴大抵禦新型威脅的能力，能同時為Mac、iPhone、iPad、Android及Windows等多平台裝置提供端點防護，為公發或個人BYOD行動裝置打造最佳安全性。

根據Jamf Threat Lab安全性360年度趨勢報告顯示，有9%的人在2023年遭受過釣魚攻擊，而其中，網絡釣魚攻擊在行動裝置的成功率上比在Mac上高出50%以上；此外，有2.5%的設備被安裝了易受攻擊的應用程式，與預估的2023年底全球行動裝置數約為68億台相比，這將相當於約4.2億台易受攻擊的行動裝置正在被使用。隨著越來越多關鍵業務在行動裝置上運行，端點防護成為企業資安防護的重要議題，企業必須採取適當的措施，以保護他們的行動裝置免受這些威脅的侵害。

Jamf全球副總裁暨亞太地區總經理黃新民表示，唯有授權的使用者、使用註冊的裝置、使用安全且合規，才能存取企業營運系統及機敏資料，這是Jamf Trusted Access的核心理念，確保使用者能夠安全地存取他們的數據和應用程式，Jamf Protect從Apple裝置的資安防護出發，讓Mac、iPhone、iPad、Vision Pro等受到大多數企業使用者喜愛的Apple裝置皆能夠獲得資安防護，是工作安全的最佳選擇

黃新民總經理接著指出，由於針對各平台行動裝置的攻擊不斷增加，為了提供企業更全面性的行動裝置威脅防禦方案，Jamf從以Apple優先如今已擴展資安防護到Windows與Android裝置。Jamf Protect透過綜合多層安全機制，實現端點防護、內容過濾、威脅防禦和合規控管等保護，因此無論在哪裡、使用哪台裝置工作，都能確保使用者、端點以及網路的安全。

此外，繼去年成為Microsoft Copilot for Security Private Preview的資安夥伴後，Jamf也正式發表Microsoft Copilot for Security插件。Jamf作為Microsoft資安生態系重要的全球合作夥伴，隨著組織的裝置和網路基礎設施日益複雜化，資安團隊越來越依賴SIEM及SOAR等工具來保護其環境。為了確保完整實現Mac世界的資安與控制能力，Jamf已將其端點防護工具Jamf Protect整合至Microsoft Azure Sentinel工作區中。透過將Jamf的資安事件記錄與Microsoft的威脅情報和AI能力整合，大幅強化駭客攻擊威脅的偵測和即時回應能力。