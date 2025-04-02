專業雜誌推出有聲電子書　雙語科技新聞活學活用

城邦文化B2B事業群旗下三本專業科技產業雜誌：新電子科技雜誌、新通訊元件雜誌、網管人雜誌，首度聯合推出全新電子書系列《專業英文 ╳ 科技知識 雙語有聲科技產業新聞》，集結三大刊物網站平台的重點報導，涵蓋當前最具關注度的「人工智慧（AI）」、「資訊安全」、「物聯網」三大科技領域，推出共計50冊的中英對照雙語電子書，現已於Readmoo及HyRead電子書平台陸續上架，並開放試閱。

本系列電子書匯聚各領域產業第一線觀察與深度分析，主題涵蓋從生成式AI、人工智慧軟硬體、AI驅動資安防禦、數位信任與雲端資安服務，到物聯網、智慧家庭通訊標準、車聯網與工控資安等前沿議題。每冊皆提供中英文對照文章內容，並運用AI技術生成標準英文語音朗讀，打造「眼耳同步」的沉浸式學習體驗。

透過科技新聞與語言能力的結合，讀者不僅能夠迅速掌握全球科技產業脈動，也能系統性強化科技英文理解與聽讀能力，提升跨國職場競爭力與國際溝通力。特別適合科技從業者、數位轉型實務者、AI應用開發者，以及關注資安與IoT發展趨勢的學習者參考選購。

系列特色一覽：

•專業媒體聯合製作：來自《新電子》、《新通訊》、《網管人》的精選內容，深入真實產業知識。

•三大核心技術領域：聚焦AI、資安、物聯網，掌握未來五年產業主軸。

•中英對照＋AI語音朗讀：即時提升閱讀力、理解力與英文專業力。

•50冊完整系列：每冊聚焦一主題，條理分明，分量適中。

•可於Readmoo與HyRead平台試閱：彈性選購，滿足不同學習需求。

在生成式AI改寫產業版圖、資安成為營運關鍵條件、物聯網無所不在的時代，這套結合內容專業、語言學習與AI技術應用的雙語電子書系列，將成為科技專業人士與語言學習者不可或缺的知識夥伴。

即日起，歡迎讀者前往 Readmoo或HyRead平台搜尋「專業英文 科技知識」關鍵字，即可免費試閱並選購您最感興趣的主題內容。

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