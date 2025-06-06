易上雲代理 Alkira　引領企業雲端網路新時代

易上雲（EPN.Cloud）成為Alkira亞太區代理商，將革命性的 網路基礎架構即服務（NIaaS, Network Infrastructure as a Service）解決方案引進台灣與亞太市場，協助企業快速打造全球可擴展的雲端網路架構，加速邁向雲原生、零硬體的新世代。

「網路即服務」是數位轉型的最後一塊拼圖，Alkira的 Cloud Network as a Service（CNaaS）解決方案以「純軟體、雲原生、按需擴展」為核心，按需收費、免實體設備部署，總部IT即可管理全球網路，不需分點設IT人力，節省人力成本；未來易上雲將專注提供企業以下創新服務：

雲端交換點（Cloud Exchange Points，CXP）：部署於AWS、Azure及Google Cloud等主流公有雲的虛擬接入節點，覆蓋全球地區，提供快速、彈性的多雲互聯能力。

單一平台管理多雲架構：統一設定路由、IP分配與流量策略，簡化部署與維運。

Zero Trust Network Access（ZTNA）：支援遠端辦公與跨國據點的高安全性存取。

自動化網路建置：從地端機房、雲端入口到公有雲之間的流量與安全管理，一站完成。

易上雲股份有限公司總經理葉精良表示，過去25年，企業網路建設聚焦在MPLS專線與硬體建置，卻忽略了網路層的雲端化。如今，企業已導入SaaS或其應用服務已經上雲，但底層網路仍停留在LAN-WAN架構，這已成為數位轉型的瓶頸。Alkira將網路虛擬化、全球骨幹雲端化，讓企業在1天內完成跨區連線、跨雲串接，不再需要漫長的線路申請、複雜的路由設定與昂貴的硬體採購。

葉精良更進一步強調，隨著企業進入多雲與全球營運階段，部署速度與靈活性成為關鍵競爭力。過去企業向電信商申請專線往往需等待數月，而Alkira讓全球雲網路串接縮短至一天完成，大幅縮短Time to Market，應對跨境營運挑戰。此外，許多傳產企業在海外設有工廠或辦公室，傳統作法需VPN回總部，導致延遲與效率低落。透過Alkira建構於全球公有雲骨幹之上的虛擬網路（CXP），企業能快速拓展據點、提供不中斷服務，並減少對本地基礎建設的依賴。

Alkira全球合作夥伴總監Douglas Houghton 表示，Alkira提供的雲端網路服務讓企業不需要從零建網，只要透過Alkira平台，就能彈性擴展、集中管理多雲網路，還能整合資安解決方案，這對台灣與亞太的製造、金融、零售與政府單位尤其重要；非常期待與易上雲攜手開拓亞太市場。相信，這項合作將讓更多亞太區企業享受到Alkira靈活、安全且高效的雲端網路體驗。