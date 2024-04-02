YouTube 學習課程在台上線　助力數位學習生態圈

YouTube宣布在台灣推出學習課程（Courseson YouTube），幫助創作者化身知識傳播者，在YouTube上提供課程，觀眾亦可依據自身需求選擇課程內容與目標，在完整的教學架構中學習。

隨著新功能在台灣上線，數位發展部、臺大開放式課程NTU OCW、均一教育平台基金會等也加入行列，為台灣大眾與學子提供免費學習資源，協助台灣推動教育產業數位轉型。其中，數位發展部預計將透過YouTube學習課程推出AI課程，讓民眾學習AI相關知識。

YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆表示，很開心YouTube學習課程現在擴展到台灣，希望能藉此發揮平台影響力，提升大家對不同知識領域的好奇心，進而深入學習、培養自學能力，也透過平台的力量擴充學校教育與職能技能的學習資源，並協助傳統教育互補銜接，讓學習跨越時間和空間的限制，推動全民共學、協助落實平權教育的願景。同時也希望這項新功能可以進一步支持台灣創作者在平台上發展新的商業模式、擴大營利機會。

數位發展部部長唐鳳表示，在AI技術重塑世界之際，很高興能與YouTube和Hahow合作，共同推出『全民AI通識課』學習課程，讓每個人可以輕鬆駕馭AI帶來的變化，掌握時代的方向盤打造安全、可靠、可信任的數位環境。

科技發展改變了人們學習的方式，而疫情更是加速了線上學習的發展。調查指出，全球有超過九成18-24歲的觀眾表示他們曾經透過YouTube學習新知與技能，此外，根據YouTube內部觀察，特定專業包括語言、程式設計與履歷撰寫等均是平台上熱門的學習主題。

為鼓勵平台上優質的學習型內容並提供觀眾更多元的學習資源，YouTube學習課程拓展至台灣，讓參與教學的創作者可以推出有廣告支援的免費課程或無廣告的付費課程，並以播放清單的方式歸納教學影片，集結在頻道中的「課程」頁面中。創作者也能上傳教材或檔案，搭配課程影片使用，幫助觀眾依照自身目標系統性地學習。目前YouTube學習課程為Beta版，僅開放部分創作者使用，預計今（2024）年稍後將正式開放給更多創作者，讓他們可以為觀眾提供有廣告支援的YouTube 學習課程。

創作者源源不絕的創意一直是平台的活力來源，而YouTube也將協助創作者如台灣首位頻道訂閱數破千萬的奇軒，以及線上學習平台如Hahow好學校、泛科學院、PressPlay Academy等，集結不同領域的創作者，預計推出數百堂課程，包括程式語言、烘焙教學、歷史與文化等，為平台注入更豐富的原創學習內容，也協助創作者拓展營利管道。

一直以來，YouTube持續支持創作者在平台上發展屬於自己的事業，致力促進創作者經濟正向循環。截至目前為止全球有超過300萬個頻道透過YouTube合作夥伴計畫獲取收益，且根據YouTube內部統計，從2023年的過去三年間，