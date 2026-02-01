Palo Alto Networks 整合可觀測性與資安　迎向 AI 時代

隨著企業日益依賴AI來運行數位運作、保護資產並推動成長，成功關鍵取決於一個要素：可信、高品質且即時的數據。Palo Alto Networks宣布已完成對Chronosphere的收購，解決了AI時代的核心挑戰：無法監控並保護運行現今企業的海量數據。

Chronosphere被評為2025年Gartner《Magic Quadrant可觀測性平台》領導者，其設計初衷即為處理此類規模的數據。當傳統工具在雲端原生環境中失效時，Chronosphere能為客戶提供橫跨整個數位資產的深度可視性。透過此次收購，Palo Alto Networks正在重新定義企業如何以AI的速度運行—協助客戶即時、全面地掌握應用程式、基礎架構與AI系統，同時嚴格掌控資料的成本與價值。

Palo Alto Networks計劃將Cortex AgentiX與Chronosphere的雲端原生可觀測性平台整合，讓客戶能運用AI代理，在影響客戶體驗或營運成果之前，自動發現並修復資安與IT問題。此次收購提供了涵蓋模型、提示詞（prompts）、用戶和性能的必要背景資訊，讓企業能從人工推測邁向自主修復。

Palo Alto Networks董事長暨執行長Nikesh Arora 表示，當今企業正在尋求更少的供應商、更深層的合作關係，以及在關鍵任務之安全與營運上可以信賴的平台。Chronosphere加速了我們的願景，並成為保護和運行雲端與AI不可或缺的平台。我們相信，卓越的安全始於對所有數據的深度可視化，而Chronosphere正是為客戶奠定這項關鍵基礎。

Chronosphere的遙測資料流水線將持續以獨立解決方案形式提供，協助企業消除現代資安營運中的數據稅，這條資料流水線作為智慧控制層，會過濾低價值噪音資料，減少30%以上的資料量，同時所需基礎架構僅為傳統方案的1/20。此能力正是Palo Alto Networks Cortex XSIAM策略的關鍵一環，確保客戶在邁向自主、AI驅動營運的過程中，擴展的是資安防護能力，而非支出成本。