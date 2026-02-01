Data-DI 推出 AltaBots.ai 打造多場景 AI Agent 應用

隨著生成式AI快速普及，企業對AI的關注已從技術嘗試，轉向實際導入營運流程。然而，內部資料分散、制度複雜與資安顧慮，仍使多數企業的AI應用停留在概念驗證階段。台灣企業數據治理與AI解決方案服務商Data-DI（數據立）指出，企業AI能否真正落地，關鍵在於是否具備能整合既有資料、並直接銜接實際工作流程的應用層。

基於長年深耕企業數據治理與AI策略的實務經驗，累積服務超過百家製造、金融與公部門客戶，Data-DI於2025年中推出企業級AI Agent平台AltaBots.ai，協助企業快速打造可控、可用的多場景AI助理。實際導入數據顯示，企業平均可減少40%的資訊查詢時間，客服部門重複性問題處理量亦降低50%，顯示企業AI應用已正式從PoC階段邁入規模化部署。

AltaBots.ai定位為企業AI應用的「中介層」，可整合企業內部文件、商品資料、制度規範與歷史查詢紀錄，並彈性部署於LINE、Slack或企業既有系統介面中，讓AI直接嵌入員工日常使用的工作環境。透過多輪互動與知識理解能力，從「對話」延伸至實際執行，AltaBots.ai協助企業建立可落地的內部知識應答與營運支援機制，而非僅停留在單點問答或展示用途。

Data-DI解決方案顧問包威棣表示，許多企業其實早已累積大量數位資產，但第一線人員仍花費大量時間搜尋與確認資訊。AI的價值，在於讓正確的知識，在需要的當下被用上。」他也指出，近半年觀察到企業對AI的需求已明顯從「試試看」轉向「如何大規模部署」，不少客戶在PoC階段驗證成效後，便快速擴展至其他部門與應用場景。

目前，AltaBots.ai已應用於多元企業場景，包括零售與大型通路的門市支援、客服與營運流程查詢，以及HR、IT等部門的制度與知識管理需求。透過AI Agent承接重複性查詢與資訊整合工作，企業得以減輕第一線與支援部門的負擔，同時提升資訊取得的一致性與效率。

為確保AI應用能穩定落地，Data-DI亦搭配完整的PoC驗證與顧問陪跑機制，協助企業在導入初期釐清適用場景、快速啟動應用，並依實際使用情況持續優化，讓AI不再停留在展示或單點試用階段，而能逐步成為企業日常營運的一部分。

對Data-DI而言，AltaBots.ai的推出，象徵公司從顧問服務邁向產品化平台的重要里程碑，也代表企業AI應用正式進入可規模化部署階段。未來，Data-DI將持續與不同產業夥伴合作，拓展AI Agent在營運、管理與服務流程中的應用，協助企業在風險可控的前提下，深化AI技術與實際流程的結合。