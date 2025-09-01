惡意機器人攻勢升級　AI 廣泛運用成應用防線破口

隨著人工智慧與自動化工具的普及，全球企業正面臨一場前所未有的網路攻擊浪潮。Imperva最新發布的《2025惡意機器人研究報告》揭示，2024年是關鍵轉捩點，全球網路流量中，有超過51%來自機器人連線，首次超越真人使用者，其中高達37%為惡意機器人。這些機器人不僅影響企業網站的效能與穩定，更成為帳號接管（ATO）與API濫用的主要威脅來源，促使企業必須重新審視其應用程式防護策略。

Thales台灣資深技術顧問范鴻志指出，惡意機器人早已脫離單純爬蟲的階段，開始透過模仿瀏覽器、繞過CAPTCHA、使用無頭（Headless）瀏覽器等手法，規避傳統的網頁應用程式防火牆（WAF）控管措施。尤其近年AI工具的普及化及使用的便利性，使得攻擊門檻顯著降低，每日平均透過AI執行的攻擊數量已超過200萬次。加上許多攻擊者運用大型語言模型（LLM）與自動化工具，對應用服務發動詐騙、惡意爬蟲等攻擊，企業防禦策略面臨嚴峻挑戰。

報告進一步分析，44%的惡意機器人流量鎖定目標為API端點，顯見API不再只是系統整合的工具，更成為駭客眼中的漏洞通道。2024年帳號接管攻擊較前一年激增40%，其中有高達14%的登入請求來自ATO攻擊，顯示這類手法已形成規模化行動。最易受害的五大產業分別為旅遊、零售、教育、金融與商業服務，均呈現顯著攻擊增幅，以旅遊業為例，其惡意機器人攻擊比例從2023年的41%成長至2024年的48%。

面對此一威脅態勢，Imperva提出多層次應對策略。首先是在應用服務的邊界建立即時防護，導入可辨識善意與惡意機器人的進階防護機制。Imperva的Advanced Bot Protection（ABP）即是一項具備互動式驗證與特徵辨識能力的解決方案，能夠透過伺服器端與用戶端的交互詢答程序，準確判斷訪問來源是否為人類，並區分其為合法機器人（如搜尋引擎、社群平台）或惡意自動化工具。

范鴻志說明，ABP的防護邏輯涵蓋三階段流程。當使用者發出請求，Imperva Cloud WAF會將該請求同步送往ABP引擎進行深度分析，判定是否需放行、延遲或阻斷，若為首次放行，系統亦會嵌入JavaScript指令碼，要求使用者端回傳驗證資料與硬體特徵檔，進一步確認其真實性。整個機制不僅兼顧安全性與低誤判，也能避免將有益的商業流量（如Google Bot）誤擋於門外。

值得注意的是，Imperva ABP並非僅限於搭配自家Cloud WAF使用，亦可透過連接器（Connector）模組整合於AWS、F5、Cloudflare、NGINX、Fastly等主流架構之中，保護企業既有環境。Imperva同時也提供涵蓋API探勘、風險評估與防禦的完整解決方案，協助企業識別未被監控的API活動與潛藏風險，讓機器之間的溝通不再成為資安死角。

從經濟層面來看，惡意機器人對企業營運的影響不容小覷。以知名藝人演唱會搶票事件為例，機器人搶票不僅造成民怨，更導致平台癱瘓與聲譽受損。在商業競爭場域中，對手透過自動化工具大量爬取價格與商品資訊，導致促銷策略曝光、獲利空間被壓縮，甚至有網站因為被異常連線淹沒，導致實際客戶無法完成交易，營收損失與客服負擔同步升高。根據Imperva的統計，全球有超過65%的網站因未妥善管理惡意機器人流量，遭受不同程度的營運衝擊。

因此，企業應將機器人管理納入核心資安治理架構，並從風險識別、行為監控、策略調整三方面著手。范鴻志建議，避免一次性將所有防禦策略全面啟動，應依照活動性質彈性配置，並建立基準流量模型進行異常偵測。此外，透過減少應用程式弱點、限制頻率、封鎖已知惡意來源及保護關鍵API等方式，可有效抑制自動化攻擊手法擴散。

Imperva的Advanced Bot Protection不僅是一套防禦工具，更是一套經過驗證的決策機制。透過ABP提供的多層分析、低誤判辨識與全球超過60個防禦節點的聯防架構，企業能在不影響正常使用者體驗的前提下，有效過濾惡意流量，確保應用服務效能與營收不再受損，真正實現數位營運的持續性與可靠性。