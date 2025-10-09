數位產業署率資安廠商參與歐洲資安盛會　

數位發展部數位產業署（簡稱數產署）日前率領臺灣代表團參與荷蘭ONE Conference展會，會中臺灣首度在全球55國參與的國際頂級資安盛會中分享公私協力推動後量子密碼（PQC）強化資安的成果，提升臺灣在前瞻資安領域的國際能見度；臺灣代表團也於荷蘭海牙資安週「Cyber Security Week」由團長林俊秀署長擔任首位致詞的國際代表，象徵臺荷資安合作已邁向新的里程碑。

本次臺灣代表團於2025年9月29日至10月2日，由數產署偕同後量子資安產業聯盟、工研院及資策會，帶領全景軟體、來毅數位科技、東擎科技、匯智安全科技、歐生全創新等5家資安業者共同出訪。數產署2024年推動成立「後量子資安產業聯盟」以強化我國推廣PQC領域之技術能量，並促進產官學研協作，加速關鍵技術自主發展。今年以此公私協力實踐經驗為主題，從全球超過340件投稿中脫穎而出於ONE Conference發表，彰顯臺灣資安產業研發實力獲得國際肯定。除了在國際論壇發聲，代表團也首次爭取展會周邊活動（side event）舉辦「臺荷資安圓桌會議」，邀集荷蘭政府（如荷蘭經濟部等）及產業組織（如資安三角洲HSD等），就資安政策、技術應用與合作模式深度交流，強化與歐洲夥伴的實質鏈結與合作契機。

訪荷期間，林俊秀署長亦與海牙市政府市長與資安長，以及荷蘭經濟部（Ministry of Economic Affairs）、荷蘭資通訊科技重點產業推動組織（Topsector ICT）、荷蘭企業署（Netherlands Enterprise Agency）、荷蘭國家資安中心（NCC-NL）等官方代表會面，深化臺荷資安合作關係。為協助我國資安業者拓銷，我方舉辦臺荷企業媒合會，鏈結當地系統整合商與代理通路商，並與荷蘭國鐵（Nederlandse Spoorwegen）、資安大廠ESET荷蘭分公司及資訊與電信主要用戶協會BTG（Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers）等潛在客戶進行實務對接，開拓我國產業新商機。

數產署本次出訪荷蘭是推動臺灣資安產業「走出去」的重要布局，不僅透過國際論壇與周邊會議發聲，強化我國參與全球資安議題的角色，也藉由媒合活動與參訪行程，協助我國業者掌握歐洲市場脈動與潛在合作對象。未來，數產署將持續關注歐盟資安政策與技術應用趨勢，積極打造臺灣資安產業成為國際可信賴的合作夥伴，拓展臺灣資安解決方案於全球發展的機會。