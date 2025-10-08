智慧機器人應用 SIG 成立　整合產官學研共推 AI 機器人聚落

行政院104（今）年6月宣布「智慧機器人產業推動方案」，臺南市政府積極串聯產學研資源，與台灣智慧城市產業聯盟（TSSA）及台北市電腦商業同業公會共同合作，在台大國際會議中心盛大舉行「智慧機器人應用SIG成立記者會暨論壇」。智慧機器人應用SIG（Special Interest Group）匯聚超過50家廠商，涵蓋大小企業與新創，包含：華碩電腦、和碩聯合、信驊科技(酷博樂)、悠泰科技、盟立自動化、達明機器人、博鈞科技、Sigma Robotics等，廠商數並持續擴增中。

國科會吳誠文主任委員致詞表示，中央積極推動「AI新十大建設」，涵蓋「智慧應用」、「關鍵技術」及「數位基磐」三大層面，其中關鍵技術包含智慧機器人、矽光子與高速量子運算。在智慧機器人產業推動方案除四年匡列100億元科技預算支持，也將由國發基金十年投入100億元，引導民間投資，促成國內專業用服務型機器人產值在五年內由40億元擴大至500億元。而為達成均衡臺灣目標，國科會也持續推動大南方新矽谷推動方案，從AI技術研發能力、到系統開發能力全面升級，帶動百工百業數位及淨零雙軸轉型。透過重大產業政策導引，加速臺灣AI機器人產業創新應用發展，將智慧機器人、智慧交通、智慧健康、智慧生活與智慧治理等多元化應用服務，率先導入大南方科技廊帶，形成典範應用，並擴及其他縣市。

智慧城市產業聯盟胡書賓會長表示，聯盟與臺南市政府合作成立SIG，形成一個跨界合作交流平台。SIG是國內產業合作與國際展會鏈結的起點，共分成「場域應用組」、「零組件組」、「驗證測試組」與「產業落地組」四組，主要戰略任務有建構聚落、落地驗證、孵化新創與制定標準。後續將透過舉辦工作坊與討論會議，邀請專家學者、企業與投資者共同探討機器人發展模式與應用場景，並推動廠商擴大投資。同時也建立服務型機器人商業場域試點專案，在醫療、物流、餐飲、巡檢、農業、能源、製造等多元領域進行試煉，並整合產業共識，推動零組件標準化，藉此提升自主研發能量、降低成本與增進競爭力，健全臺灣智慧機器人產業生態系。

臺南市市長黃偉哲指出，智慧機器人應用SIG是智慧機器人產業推動方案的實踐平台，結合臺南柳營科技園區優勢、工研院六甲院區智慧機器人創新與應用研發中心與國研院沙崙機器人研究中心等基礎，推動並促成廠商進駐臺南工業園區，打造全球AI機器人供應鏈樞紐。繼103(去)年6月15日行政院卓榮泰院長宣布在沙崙設立全台第一個人工產業專區，今年9月18日國發會也審議通過「南部科學園區沙崙生態科學園區籌設計畫」，在AI算力基礎設施投資逐步到位後，結合科研機構的研發能量，臺南將成為國內創新科技應用重鎮。

臺南市經發局張婷媛局長強調，臺南市扣合中央級產業政策，串聯國內外智慧機器人產業鏈，從上游半導體元件與模組、中游軟硬體系統整合，到下游創新服務解決方案，標竿全球前瞻趨勢與國際案例、推動商業驗證、拓展市場機會、吸引投資合作。從臺南沙崙研究、六甲驗證與柳科生產等智慧機器人金三角出發，結合南科先進製程與先進封裝優勢產業基礎，為臺灣智慧機器人產業注入新動能，並將MIT智慧機器人解決方案推向全球市場。

記者會以「聚勢共創·智能未來」為主題，由盟立、達明與工業技術研究院，聚焦技術研發、市場應用與前瞻未來三大趨勢面向進行主題分享。現場亦設有展示專區，由華碩電腦、盟立自動化、達明機器人、博鈞科技、Sigma Robits等公司，展示最新智慧機器人應用成果，呈現臺灣在智慧機器人產業的跨域整合能量。