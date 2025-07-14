思科與晉泰攜手打造亞灣AIOT研發基地　高雄成為亞太智慧產業與資安人才重鎮

面對人工智慧與物聯網技術的快速演進，思科（Cisco）與晉泰科技日前於高雄共同啟動「亞灣AIOT生態系發展基地暨研發中心」，作為推動智慧港灣、AI應用落地及產業升級的重要基地。該中心匯聚超過25家技術解決方案夥伴與21家在地企業，共同投入高雄港70號碼頭的智慧場域驗證，期望藉由三大創新平台的部署與應用，推動AIOT模組化解決方案輸出並擴展國際市場，進一步奠定高雄在亞太智慧產業版圖中的關鍵地位。

此次基地由思科在台推動的數位加速計畫（TDA）延伸落地，整合資安、AI與IoT三大核心技術，並與晉泰科技合作建構GSS+智慧數據中台、Smart+ AI平台與全球維運支援平台，涵蓋資料整合、智慧應用及遠端服務等功能。這些平台率先於高雄港實地應用，驗證包括人員安全監控、設備異常預警、碳盤查與危險氣體感測等12項智慧應用，透過AI影像辨識與數位孿生技術，進一步發展可複製、可擴散的智慧港灣應用模型。

官方啟用儀式匯聚產官學研重量級代表，包括經濟部產業發展署署長邱求慧、高雄市長陳其邁與思科全球創新長Guy Diedrich等人出席，見證此一重要合作成果。邱求慧強調，亞灣作為全台最大AIOT科技實證場域，思科的進駐象徵國際大廠對台灣智慧應用與ESG發展的高度重視，不僅強化產業實力，也為落實政府「信賴產業」政策注入動能。

高雄市長陳其邁則表示，思科已成為高雄產業轉型的關鍵夥伴，從智慧城市建設、資安能量強化到技術人才培育，雙方長期深度合作，成為高雄邁向智慧科技樞紐的重要助力。他指出，高雄目前已具備完整的AI運算資源與人才基礎，將持續深化國際連結，加速成為台灣AI產業聚落的核心。

思科全球創新長Guy Diedrich表示，透過本次研發基地的成立，思科希望以創新科技驅動永續發展，並協助台灣在全球數位經濟中扮演更具戰略性的角色。他強調，AIOT的應用落地不僅仰賴技術本身，更須依賴強大的在地夥伴、生態系建設與專業人才的投入。

為支撐AIOT應用所需的技術人才，思科與晉泰亦同步啟動人才培育計畫，預計在未來兩年內，培養5,000名專業人才，並協助1,500人取得國際認證。該計畫將與高雄多所大學、在職訓練機構及國際課程平台合作，導入產學實作、海外參訪與國際講師資源，提升學員國際視野與技術競爭力。晉泰科技董事長吳星和表示，透過與思科的合作，不僅展現雙方技術落地的成果，也進一步擴大在地生態系連結，期待能將高雄的智慧港灣經驗複製至其他港口場域，推動台灣創新實力走向全球。

在三大平台的技術架構上，GSS+智慧數據中台主要針對異質資料整合與資安稽核，可支援事件自動反應與高品質數據治理；Smart+ AI平台聚焦於永續能耗管理、影像分析與決策支援，導入生成式AI與3D戰情室應用；全球維運支援平台則透過多語系AI客服與遠端協作支援，加速AIOT方案在海外市場的拓展。

晉泰科技副總經理劉紹蔚指出，亞灣AIOT基地的成立不僅是技術示範平台，更是人才育成與跨域合作的交會點。未來將持續強化模組化解決方案的場域驗證與輸出潛力，讓高雄成為亞太智慧產業的創新引擎，也為台灣在國際數位競爭中注入更深層的價值鏈動能。

透過此次思科與晉泰的策略結盟，亞灣AIOT研發中心不僅標誌著台灣智慧港灣與AI產業的一大進展，也展現產業、政府與國際企業協力推動智慧科技落地的具體實踐，為打造可輸出、可擴散的創新生態系奠定關鍵基石。