HPE 攜手 NVIDIA 加速打造 AI-Ready 資料中心

HPE宣布擴大NVIDIA AI Computing by HPE產品組合，推出兼具安全性與可擴展的全新AI工廠解決方案，並導入全新AI資料中心互連技術，可優化長距離與多雲環境中AI叢集的工作負載效能。同時，HPE與NVIDIA也攜手成立歐盟首座AI工廠實驗室，協助全球客戶驗證與測試其主權AI工廠架構。
HPE總裁暨執行長Antonio Neri表示，HPE與NVIDIA持續為不同規模的安全AI工廠奠定基礎，並透過創新技術為多元工作負載帶來前所未有的的效能表現。結合雙方各自的技術優勢，共同打造完整的全堆疊AI基礎架構，協助企業在多樣化的工作負載中提升效能。
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示，每個國家與企業都需掌握『智慧產能』的自主權。我們將資料中心轉型為AI工廠，為全新工業革命打造的智慧製造基地。透過將NVIDIA的全堆疊加速運算平台與Spectrum X 乙太網路技術整合至HPE解決方案中，我們共同打造主權AI的典範。全新的AI工廠實驗室將為客戶提供安全、可大規模運行的環境，將資料轉化為可真正創造價值的AI應用。
HPE與NVIDIA在法國格勒諾布爾（Grenoble）成立全新AI工廠實驗室（AI Factory Lab），協助企業在採用氣冷技術的主權AI工廠環境中，進行AI工作附載的測試與調校。實驗室配備最新版本且符合政府需求的NVIDIA AI Enterprise軟體、HPE伺服器、HPE Juniper Networking PTX與MX系列路由器、NVIDIA加速運算平台、NVIDIA Spectrum X 乙太網路技術，和HPE Alletra儲存設備。全新實驗室環境可讓客戶在歐盟境內運作基礎架構、驗證效能，同時支援區域內的大規模AI部署，並協助在歐盟營運的全球企業應對資料主權與法規遵循需求。此外，HPE亦與Carbon3.ai合作在英國曼徹斯特設立私有雲AI實驗室（Private AI Lab），整合HPE Private Cloud AI、NVIDIA AI Enterprise軟體套件以及NVIDIA AI基礎架構，協助英國企業加速導入AI。
隨著歐洲市場日益重視資料主權（Data Sovereignty）與營運主權（Operational Sovereignty），並希望能透過安全的私有雲基礎架構更輕鬆地部署 AI，HPE Private Cloud AI亦推出多項新配置、應用情境與功能，包括：
- HPE Private Cloud AI支援NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU以及NVIDIA Hopper，讓企業能依需求選擇GPU，靈活支援多樣化工作負載
- 整合經STIG強化與啟用FIPS的NVIDIA AI Enterprise軟體，並可部署於隔離式環境中，進一步強化資安層級，打造符合多項符合全球與產業合規標準的解決方案
- HPE Private Cloud現支援NVIDIA多執行個體GPU（MIG）技術的GPU分隔功能，以優化資源使用率並降低營運成本
- World Wide Technology（WWT）、NVIDIA與HPE共同推出全新Datacenter Ops Agent，簡化AI資料中心日常作業，並加強HPE在代理型AI與混合雲環境中的統一營運能力
HPE的主權AI工廠解決方案採用全新系統設計，納入各國法規與產業合規要求，讓企業更有效因應不同市場的當地法規，降低導入AI 基礎架構的合規門檻。透過可彈性調整的架構，HPE樹立了新的安全標準，在符合各地法規的同時，亦能維持並強化整體安全性。全新推出的工程驗證參考架構，不僅具備更強大的軟體安全措施，也導入專為支援合規稽核而設計的系統功能。此外，HPE網路安全服務團隊提供涵蓋諮詢、顧問輔導到專業管理服務的一站式支援，能協助受高度監管產業的資安與法規需求，並可結合NVIDIA技術以達成主權合規的解決方案。