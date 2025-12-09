UiPath 2026 AI 與代理自動化趨勢報告

亞太地區及日本向來是人工智慧導入的熱點與試驗場，而這股成長動能並未減緩。IDC預測，該地區企業在AI的支出將從2025年的900億美元幾乎倍增至2028年的1,760億美元。

這些支出中有相當大一部分集中在代理型人工智慧（Agentic AI）。事實上，亞太地區及日本已有40%的企業正在使用AI代理，並且超過50%計畫在2026年前部署。在臺灣、大陸和香港整體區域中，約有45%的企業已經導入代理型人工智慧，另外近42%的企業則計畫在未來六個月內實施該技術。

UiPath大中華區區域副總裁陳名璋表示，亞太地區及日本正迅速從人工智慧試點邁向企業級的全面轉型，而台灣在這項轉變中扮演關鍵角色。這裡的企業正在加速代理自動化（agentic automation）的採用，並透過創新、規模與卓越的執行力，對全球AI發展做出重要貢獻。以成為全球AI樞紐為願景，台灣已具備在這個新時代中領先的良好條件。展望未來，台灣有機會協助定義AI在全球的治理、部署與推進方式。

UiPath最新發佈的《UiPath 2026 AI與代理自動化趨勢報告》總結六大關鍵趨勢，突顯亞太地區及日本在全球AI版圖中的獨特角色。內容將涵蓋塑造亞太地區及日本成為全球AI啟動平台的要素，以及代理時代如何在2026年影響企業與廣大勞動力市場。

在2026年，亞太地區及日本將有望向全球輸出突破性的AI創新成果，象徵其在全球科技版圖的角色已越趨成熟。這也代表該地區正從以往主要採用全球解決方案的角色，轉變為科技的開發者與輸出者。

亞太地區及日本在全球AI版圖的崛起，歸功於其多元市場的集體優勢。台灣在半導體晶片領域的主導地位、中國在AI專利方面的領先，以及日本高度成熟的研發基礎設施，正共同為全球創新奠定基石。在東南亞，新加坡、越南和印尼等地的敏捷新創生態系統，正成為AI優先（AI-first）應用的現實試驗場。這個快速變動且充滿活力的環境正持續推動創新，以AI驅動的解決方案重新塑造各行各業。

同時，澳洲也正成為一個跨產業開發與擴展AI解決方案的關鍵測試平台。印度則憑藉龐大的開發者基礎與超過1,950個全球能力中心（Global Capability Centers：GCC）的快速成長網絡，逐步建立其作為全球研發引擎的地位。這些GCC過去主要負責後勤支援作業，如今正轉型為推動創新、研究與數位轉型的策略核心。其中許多中心更開始負責建構並輸出全球AI解決方案，進一步鞏固印度在全球科技版圖的關鍵角色。這些已具規模的強勢市場提供推動AI技術突破所需的深厚專業與資源，使得整個區域能更進一步擴大AI的發展邊界。

亞太地區及日本企業正在加強AI投資，其中超過50%的企業正在從其他領域重新分配資金，以便加倍投入AI領域。對於計劃在未來兩年內投資AI代理的企業而言，近三成（29%）已經制定明確投資計畫。這代表企業正以審慎且策略性的方式進行布局，透過減少傳統投資，來為未來成長提供資金。

然而，企業如今期望AI能帶來具體且可量化的成果，以確保其在未來競爭中的地位。在整個亞太地區及日本，高階管理層要求在AI部署後的12到18個月內，實現2到4倍的投資報酬率。這也促使企業在AI專案的整個生命週期中，必須以更高的嚴謹度與責任感來執行每一個環節。