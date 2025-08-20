叡揚資訊與 Checkmarx 持續推動臺灣 AppSec 發展

二十年前，當臺灣多數企業尚未意識到應用程式安全（Application Security，AppSec）的重要性時，叡揚資訊已憑藉深厚的應用系統開發經驗，應大型企業需求率先引進AppSec工具帶入台灣。2012年，更率先引進資安強國以色列所孕育的Checkmarx。自此，叡揚以顧問實務與技術整合，協助臺灣企業從工具導入，逐步邁向安全文化的落地。十多年來，從地端部署到雲端服務、從人工檢測到 AI 智慧輔助，叡揚與Checkmarx並肩見證並推動了臺灣AppSec的演進歷程。迄今雙方更進一步推動雲端與AI安全應用上緊密合作，共建資安韌性。

孕育於以色列的Checkmarx，是源碼掃描領域的國際領導者。透過叡揚的專業推廣與顧問輔導，早已成為臺灣AppSec市場的首選。資安領域專業度高、範疇廣，一旦出現問題往往複雜且急迫，因此叡揚始終以負責任的態度，在每個推廣的產品上都配備專業且足夠的人力，協助客戶降低研究與導入成本，確保在時效與成效上皆有高度水平。

憑藉二十年AppSec累積經驗與專業團隊，叡揚協助製造業全球性企業、金融機構、政府單位及醫療院所等客戶，針對透過Checkmarx掃描發現的資安漏洞，提供專業高效的修補諮詢與顧問服務，讓漏洞檢測與修補真正融入日常開發流程。叡揚更將資安工具與軟體開發流程深度整合，讓工程師在撰寫程式的同時即可自動進行檢測，落實DevSecOps精神並提升整體開發效率。

近年，Checkmarx推出的雲端服務Checkmarx One，讓企業可直接將源碼送至雲端進行安全檢測，滿足混合與多元開發環境的需求；叡揚也持續強化本地化服務與夥伴生態，共同為企業在數位轉型中亦能兼顧資安韌性。

叡揚建構的深厚AppSec實務經驗與顧問能力的專屬團隊，提供資安盤點、導入策略規劃、安全掃描建置與開發人員教育訓練等全方位服務，協助企業提升開發效率、降低風險，並強化DevSecOps架構下的實踐能力。

30多年專注於軟體技術與應用服務的經驗，叡揚已形成涵蓋企業應用軟體、資訊治理與資安、營運維護服務，以及雲端與大數據等四大產品線，服務超過2000家中大型客戶與眾多中小企業。為確保品質與降低風險，叡揚長期藉由大範圍的ISO認證提升人員素養，2025年7月才同時通過由SGS查驗的ISO 27001、27701個資保護、27017雲端資安及27018雲端個資等多項驗證，全面強化組織資安韌性，持續攜手Checkmarx守護臺灣企業的應用程式安全。