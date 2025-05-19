迎接AI代理人大爆發　八維智能企業用AI代理人建構平台亮相

迎接AI代理人大爆發趨勢，八維智能將在COMPUTEX公開其自主開發的「企業用AI代理人建構平台」，這是市場上獨具特色、深度整合事件驅動式架構（Event-Driven Architecture）的AI代理人平台，能協助企業快速有效打造專屬的AI代理人，不僅具備易於開發及更新等優點，並可解決流量、可靠性等問題。

八維智能參加明基佳世達集團Computex AI WOW展區，於南港展覽館1館4樓展示智慧企業解決方案，攤位編號M0120，與集團合力打造更智慧、更永續的未來。

AI代理人是個能夠與使用者及環境互動、並自動執行特定任務的應用軟體，它是生成式AI在流程自動化領域的具體應用實踐，也是當下最熱門的AI發展方向。根據市調機構Global Information Inc.的報告，2024年全球AI代理人市場規模將達到54億美元，預計2025至2030年的複合年成長率為45.8%。

八維智能創辦人暨董事長熊暉表示，AI代理人不僅是企業AI化的必經途徑，也將為實體AI機器人提供大腦的功能。八維智能歷時一年餘開發出來的AI代理人建構平台，目的是要提供一個既好用、又可靠的開發者工具，協助我們的企業客戶打造其專屬的AI代理人。

長久以來，流程自動化就是開發AI代理人主要動機，而從2024年開始，人們對AI代理人有了嶄新的期待，這是由於現代的AI代理人得以借助大型語言模型的推理能力，使得一些原本難以實現的自動化任務，如今成為可能。

八維智能的AI代理人建構平台可簡化AI代理人的開發，讓使用企業毋須龐大的AI工程團隊即可無碼式（no-code）操作；即使是複雜的AI代理人工作流程，也能透過簡易的模組化圖形介面編輯、更新，並自動完成事件驅動式架構。為滿足應用場域常需要的人機協作模式，這個平台還提供一個基於語意理解的人機對話介面；例如在自動化生產線上，使用者可以對話方式調整工作流程，即時反應產線需求；此外還能結合生產線數據分析，讓AI代理人輔助決策更加有效可靠。

八維智能於2017年創始於台北，專注於AI應用技術的開發與服務，技術能力涵蓋了自然語言處理、電腦視覺、預測性大數據分析、全端軟體開發及部署，及AI軟硬體整合。八維自主開發了一套可落地的、基於深度學習及生成式AI的開發者及使用者平台AIinBox，並藉此有效率地為企業及機構客戶打造其專屬的AI解決方案，應用領域涵蓋政府服務、金融保險、電商零售、醫療照護、交通運輸、科技、製造等。