數位產業署打造臺灣資安館

呼應行政院推動「五大信賴產業」政策方向，並以資安作為其核心基礎，數位發 展部數位產業署（簡稱數產署）於「2025 CYBERSEC臺灣資安大會」中打造「臺灣資安館」，聚焦軍工、AI及半導體三大應用主題，展現臺灣資安自主研發技術如何保護高風險與高價值場域，支援信賴產業的安全韌性。展館於今日上午正式開幕，賴清德總統亦親臨參觀，肯定數產署推動臺灣資安自主化的推動成果。

本次「臺灣資安館」以國產資安守護五大信賴產業及關鍵基礎設施為核心主軸，集中展出具代表性的本土解決方案與產業聯盟成果。首先於軍工應用區中，展示整合後量子密碼（PQC）與電子簽章技術，保護機敏文件簽署安全。數產署自2024年推動成立「後量子資安產業聯盟」，並開發符合美國NIST標準的加密模組平台，目前已有國內業者推出抗量子晶片與產品，涵蓋中華資安國際、伊諾瓦科技、振生半導體、勤晁科技、銓安智慧科技、匯智安全科技、歐生全科技等，充分展現臺灣國造國用資安技術的量能與進展。

在AI資安應用區，展示如何以零信任架構，保障AI模型在應用場域的安全運作，包括 AI 模型管理者登入需進行身分鑑別，並採用通過FDO（FIDO Device Onboard）認證的東擎伺服器進行設備驗證，確保資料與演算環境完整可信。在半導體資安區，則展示數產署如何輔導國內業者建立晶片安全檢測能量，目前已有如「鑑智實相」等實驗室，符合國際標準，並搭配安華聯網的合規輔導資源，協助我國晶片業者達成「在地檢測、全球通行」，大幅節省以往需送至海外檢測所耗費的大量時間與成本。

三天展期中，「臺灣資安館」舞台亦安排多場主題活動，包含表揚113年評鑑優良之行動應用APP基本資安檢測實驗室、資安精品獎得獎服務內容分享、 、後量子密碼遷移及晶片應用論壇，以及募資輔導資源與媒合活動等，促進業界鏈結與技術交流。透過臺灣資安大會這㇐年㇐度的重要交流平台，讓國際看見臺灣資安專業人才與技術實力。

臺灣資安產業已逐步建立自主研發、國際接軌與在地落地的完整能量，數產署將持續以政策引導與資源投入，支援五大信賴產業的安全需求，打造韌性強、可信賴的數位國家。