思科 AI 調查：AI 就緒企業領先同業實現價值

思科發佈第三年度《人工智智慧準備度指數》調查。在台灣接受調查的企業中，僅8%受訪企業展現出「領導者」（Pacesetters）特質，而全球平均為13%。過去三年，這群少數屬於「領導者」的企業，在實現AI價值的各項指標上均領先同業。這是思科首次全面分析全球「領導者」企業的領先之道，調查涵蓋30個市場中共26個行業，訪問逾8,000位AI決策者。

全球「領導者」的持續優勢展現出一種嶄新韌性：透過嚴謹、系統化的方式，平衡策略推動力與AI加速發展所需的數據和架構。他們更著眼於未來，全球有高達98%「領導者」在打造網路架構時已充分考慮AI的增長、規模與複雜度，而僅有53%台灣企業有同樣規劃，凸顯台灣企業在架構準備度方面與全球「領導者」之間存在明顯差距。

在AI代理（AI Agents）與AI架構債務（AI Infrastructure Debt）這兩大因素重塑企業形勢之際，前瞻視野與穩固基礎可助企業取得實質成果。AI代理為擴展性、安全及治理帶來更高標準；而AI架構債務則是隱藏瓶頸的早期警號，阻礙企業實現長遠價值。

思科全球總裁兼首席產品總監Jeetu Patel表示，我們正走出只會問答的聊天機器人時代，邁入人工智慧的下一個重要階段，能夠自主執行任務的AI代理（AI Agents）。今（2025）年度的思科《人工智慧準備度指數》調查顯示，全球超過80%的企業已將代理式AI解決方案列為優先發展方向，其中三分之二的企業指出，這些系統的表現已達到甚至超越預期目標，反映出AI帶來顯著的競爭優勢。在AI部署上領先的企業，其回報高於同業。

思科調查指出，這些「領導者」在AI部署方面展現出一致的模式，創造實質回報。

將AI融入業務核心，而非個別項目：幾乎所有全球「領導者」（99%）均有明確的AI發展路線圖（台灣整體企業數字為53%）；91%「領導者」（台灣整體企業數字僅33%）亦有配套的變革管理計畫；79%「領導者」將AI視為首要投資重點，預算與企業策略相符（台灣整體企業數字僅18%）；96%「領導者」已制定短期和長期融資策略（台灣整體企業數字為36%）。

建構具備成長潛力的架構：全球「領導者」為AI常態化時代打造合適架構。71%「領導者」表示，他們的網路具備充分靈活度，能隨時擴展以支援任何AI項目（台灣整體企業數字僅11%），而 77%「領導者」計畫在未來12個月內投資擴建資料中心容量（台灣整體企業數字為37%）。

將AI試點邁向實際應用：62%全球「領導者」已建立成熟且可重複的創新流程，用以開發及擴展AI應用（台灣整體企業數字為12%）；另外有逾四分之三「領導者」（77%）已完成相關AI應用場景的規劃部署（台灣整體企業數字為 15%）。

聚焦關鍵指標，推動成果：95%全球「領導者」會持續追蹤其AI投資成效，為平均台灣企業的三倍以上。其中有71%對其AI應用能創造新收入來源充滿信心，為台灣整體企業平均水平的近三倍。

將安全轉化為競爭優勢：87%全球「領導者」高度關注AI風險（台灣整體企業數字為 29%）；62%「領導者」將AI融入其安全和身份系統（台灣整體企業數字為 24%）；75%「領導者」已充分具備管理和保護AI代理的能力（台灣整體企業數字為33%）。信任是全球「領導者」不可或缺的核心價值。

相較其他類別的企業，「領導者」憑藉以上策略取得更顯著成果：90%表示在獲利能力、生產力及創新方面均有所提升。相較之下，台灣整體企業數字僅為66%。