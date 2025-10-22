施耐德電機攜手宏于電機　驅動台灣電力基礎設施升級

施耐德電機Schneider Electric宣布與台灣配電盤設備公司宏于電機攜手合作，正式推出符合IEC 61439國際標準的「Okken授權配電盤」。此次合作具備最高安全標準、提升維運效率、降低營運成本三大優勢，充分展現國際技術與在地製造的成果，即時回應台灣高科技產業對電力系統安全與高可靠運行的迫切需求。

IEC 61439是全球低壓配電系統安全與可靠性的核心規範，涵蓋模組化設計、絕緣等級、電弧防護與過載承受能力等多項測試標準，能有效降低故障風險，保障操作人員安全並確保設備長期穩定運行，已成為配電盤設計與製造的國際標準。施耐德電機此次將該技術完整授權予宏于電機，使台灣製造端得以直接生產通過內燃弧測試、符合最高安全標準的Okken授權配電盤。此舉不僅大幅縮短交期，更推動本地產業在電力基礎設施的安全性與效率上同步躍升，實現技術轉移與產業升級的雙重價值。

本次Okken授權配電盤全面符合IEC 61439國際標準，採用最高等級Form 4b分隔設計，將操作介面與帶電元件完全隔離，即使遭遇電弧事故也能有效降低衝擊風險，確保設備穩定與人員安全。配電盤採模組化與抽屜式結構，可依產線或負載成長需求快速擴充，並支援不停電維護與檢修，大幅降低停機風險，滿足高密度運行環境的「零中斷」需求。

Okken授權配電盤採用標準化設計，使配電設備自設計、組裝、測試等各階段均依統一規格高效執行，同時具備高度客製化彈性，可因應不同產線與負載需求調整模組配置。標準化流程簡化工程規劃與執行步驟，縮短專案交付週期；統一規格便於人員培訓與技術傳承，縮短設計、組裝與測試時程，有效優化營運成本。

施耐德電機台灣區總裁郭念慈表示，隨著AI資料中心與半導體產業持續擴張，單一機櫃功率密度快速提升，企業用電需求隨之攀升，配電系統如何兼具安全、穩定與效率，已成為產業發展的關鍵。因應IEC 61439國際規範趨勢，施耐德電機選擇與宏于電機攜手合作，將全球領先技術結合在地專業，透過Okken配電盤授權與技術移轉，以更彈性的供應鏈讓台灣市場快速接軌國際電力安全標準，實踐『國際技術，在地共創』的理念。

宏于電機總經理詹家榮強調，宏于電機深耕台灣近40年，配電盤客戶群遍佈科技業、半導體、交通運輸與公共工程等領域。我們最大優勢為持續創新與開發，更與時俱進同步國際技術與標準，成功累積完整專業經驗與成熟技術。相較傳統盤廠，Okken授權配電盤在整體設計上具備更高的耐電弧能力與絕緣防護等級，不僅符合IEC 61439的嚴格要求，也能因應高密度運算環境的負載挑戰，為台灣高科技產業提供更穩定可靠的電力保障。

展望未來，施耐德電機將持續深化與在地合作夥伴的協作，為更多台灣企業提供更高效、更安全、更智慧的能源管理解決方案，協助台灣產業穩健邁向永續未來。