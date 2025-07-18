Jamf 2025 年 Security 360 資安趨勢報告

Jamf發表最新Security 360年度資安趨勢報告，分析行動裝置與macOS環境所面臨的威脅現況。該報告除聚焦企業現今面臨的風險之外，並提供資安決策者在保護使用者、裝置、應用程式與網路層面時可採行的重要洞察與建議。

行動裝置是許多員工主要使用的裝置。不論任何產業，都追求能夠隨時、隨地、從任何裝置連上企業，因此也需要提升員工對常見行動裝置威脅的認知，並採取實際的步驟將駭客阻絕在外。Jamf的最新行動裝置威脅分析，將全球企業最需要優先處理的威脅分為四大類型：

行動裝置讓員工能隨時上網，也讓駭客的觸角不斷延伸。過去12個月來，Jamf已偵測到大約1千萬次網路釣魚攻擊，並且發現有25%的企業曾經遭遇社交工程攻擊，每10位使用者就有1位點選了惡意的網路釣魚連結。員工教育訓練對於防範網路釣魚非常有用。此外，採用一套多層式防護並搭配零信任方法也同樣有效。

Jamf發現，32%的企業都擁有至少一個含有重大漏洞的裝置，此外，工作用的行動裝置中，有55.1%都正在使用含有漏洞的作業系統。Apple或Google會定期發布資安更新來修補已知漏洞，因此預防損害最好的辦法就是將裝置更新到最新版本。

2025年初Jamf發表研究揭露影響iOS裝置透明度、同意及控管（TCC）的漏洞，並示範「側載」（從第三方應用程式商店下載）的應用程式如何侵害使用者隱私權。這說明即便使用最新版的作業系統仍不足以保障企業安全，資安防護必須涵蓋到應用程式層面。

高風險使用者如記者、政治人物及外交官等，經常成為傭兵間諜軟體的攻擊目標。2024年，Apple曾發布間諜軟體入侵通知給約100個國家的使用者。雖然惡意軟體在行動裝置上出現頻率較低，但一旦發現，往往非常高明且具針對性。企業必須像對待其他端點裝置一樣看待行動裝置，不能對行動裝置惡意軟體的威脅掉以輕心。

Mac過去是高階管理和創意工作者在使用的裝置，現在逐漸成為全球各企業日常營運的工具。Mac面臨的威脅也越來越多樣，攻擊手法更加新穎。Jamf的Mac威脅報告將Mac環境的威脅情勢分為三大類：