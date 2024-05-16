TeamT5 威脅情資力助企業資安防禦布局

亞太威脅情資專家「TeamT5杜浦數位安全」參與2024 CYBERSEC 臺灣資安大會，此次運用開運占卜的概念，以「杜駭客之攻 浦天下資安」為題，特別打造「杜浦資安開運館」，要幫助企業預測風險、防範於未然，杜絶惡意程式及勒索軟體的威脅，達到趨吉避凶之效！

網路威脅無所不在，攻擊手法千變萬化，企業須制訂完善的資安防禦策略，以確保營運順暢。事實上，資安防護要做對方向，並且越早預知威脅，才能有充足的時間應變，阻擋攻擊發生。TeamT5強調，威脅情資是企業資安防禦布局的關鍵，透過掌握威脅情資的專業研究，可以幫助企業化被動為主動，做到精準資安防禦，真正快速、有效地防堵APT及勒索攻擊。

一般認為威脅情資即是將入侵指標（Indicator of compromise，IoC）匯入防火牆或資安設備，在命中的時候做出告警。然而，威脅情資還有其他面向，包括辨別攻擊者及其背後操控的組織、攻擊目的、TTP（戰術Tactics、技術Techniques、流程Procedures），甚至以IoC監看特定攻擊事件，透過情資蒐集能為企業的資安防禦計畫帶來最佳效益。

TeamT5並預告今（2024）年將推出新產品「深暗網情資分析」，深暗網須透過Tor（洋葱路由器The onion router）瀏覽，是一般個人或企業不易接觸的匿名網路，經常有許多犯罪行為發生，較常見為email帳密或機密資料外洩，會對企業或個人造成無法估計的損害。TeamT5即將推出的深暗網情資分析即是在深網與暗網的環境之中監控，分析資安事件的風險，並在犯罪發生之前預警，降低可能帶來的危害。