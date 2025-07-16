台灣大推 SD-WAN 託管服務　提升企業網路靈活度

SD-WAN託管服務是企業提升網路彈性、降低管理複雜度與強化安全的最佳選擇。根據Research Nester預測，全球託管型SD-WAN市場到2037年規模將高達527.4億美元，複合年增長率約為32.8%。亞太地區企業對高效網路解決方案的需求快速上升，成為未來關鍵市場。

台灣大哥大為解決企業網路成本控管痛點，推出「SD-WAN託管服務」，由台灣大哥大負責整體SD-WAN架構的設計、部署、日常維運、監控與優化，企業可依自身資源與需求彈性選擇自主管理、共同管理或全託管模式，大幅降低自建與維護門檻，讓網路管理更輕鬆。

根據Gartner與Cisco Meraki報告指出，SD-WAN相較傳統MPLS架構（多協定標籤交換，Multi-Protocol Label Switching），能為企業節省26%至87%的總體網路成本，並大幅減輕IT維護與調度壓力。台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸指出，台灣大哥大看準傳統VPN與MPLS架構存在部署慢、連線瓶頸與維護負擔沉重等痛點。SD-WAN透過集中式管理、應用辨識與智慧路由功能，有效解決分點佈署困難、多雲管理複雜與IT維運資源不足的問題，尤其適用於對網路效能與穩定性要求高的零售、物流、製造等產業，SD-WAN亦具備即時監控、多雲整合與智慧選路能力，讓企業在佈署上更快、調度更靈活，真正實現降低成本、提升效能與強化管理自主性的三重價值。

台灣大哥大攜手系統整合夥伴推動SD-WAN服務，帶動相關銷售表現顯著成長，近一年營收年增達212%，顯示市場對此解決方案的高度接受度與實際成效，透過託管服務，更可達到成本控管與使用效率優化的雙贏效果。

在傳統網路架構下，每新增一個據點就需重新設計路由與派遣工程師設定，既耗時又成本高昂。透過SD-WAN支援集中化設定管理，企業只需在總部預先設定網路政策，分點設備插電上網即可快速佈署，有效提升上線效率並降低人力負擔與錯誤風險。

此外，企業多採用AWS、Azure、GCP與私有雲等混合架構，跨平台連線常因路由配置不當而導致效能不穩。SD-WAN透過應用封包辨識與智慧選路技術，能根據即時狀況自動選擇最佳連線路徑，確保多雲環境下連線穩定、高效。對於據點分布廣泛、電信業者與線路類型各異的企業，SD-WAN亦能相容MPLS、寬頻與行動網路等不同連線型式，並支援雙主動備援配置，讓企業在進行網路規劃時更加靈活，封包傳輸更有效率。

本次推出的SD-WAN託管服務，致力於為企業打造可擴展、可持續且具策略整合力的轉型路徑。也呼應了台灣大哥大就企業服務6C策略推動的數位升級藍圖，SD-WAN作為橫跨「雲端與AI服務」與「顧問與託管服務」的重要產品，不僅支撐多雲架構與AI佈署所需的高速、穩定連線，也讓企業無需自建技術團隊就能獲得專業維運支援，加速導入數位基礎建設、降低營運負擔。透過這項服務，台灣大不只是提供單一連線解決方案，更在企業數位轉型與雲端部署的每一步都給予完整支援，展現在Telco+Tech戰略佈局中的實踐與影響力。