昕力資訊開啟主權 AI 時代　全新金融領域的Thinknova LLM

昕力資訊發表「Thinknova」LLM，經實際驗證具備通過10項金融研訓院的國家金融證照考試的能力，舉凡：初階授信、初階外匯、理財規劃、衍生性金融商品銷售...等，為台灣第一個具備最多張金融證照考試能力的LLM。

隨著生成式AI技術蓬勃發展，企業自建大型語言模型（LLM）已成為數位轉型的關鍵戰略，昕力資訊多年來深耕布局AI領域，迄今已有超過一億四千萬次的AI產品使用人次，其AI團隊運用此深厚產業經驗，採用了參數高效微調技術LoRA（Low-Rank Adaptation），將台灣金融專業知識注入至原始大語言模型中。相較於同等級開源模型於考試中的表現，平均僅落在50分上下（滿分100），顯示大部分開源模型對專業術語、法規與產品邏輯的掌握仍有限，但透過優化資料設計與調控學習策略，Thinknova LLM在相同測試情境中整體成績提升至90分上下，展現出高度的知識遷移與推理能力，並成功應對各類型計算題與綜合判斷題。

昕力將以Thinknova的技術架構為基礎，推出SysTalk.Service為國內企業提供可負擔且高效的自建大語言模型的落地方案，可選用在市面上任何一種AI開源模型為其基礎，運用AI Fine-tune技術，真正做到企業AI自主。

昕力資訊創新暨AI產品發展處副總經理林秀明表示，昕力運用的Fine-tune技術，簡單來說，就是利用生成式AI博學通才的特性，透過昕力AI團隊在特定領域再訓練，進而成為該領域裡的專才；這就像大家常使用的ChatGPT這類模型，雖然具備一定的對話、理解、推理能力，但是對企業來說，特別是金融、醫療業，就會需要更專精領域的專業知識，以回覆提問者的諮詢。

Thinknova的成功，表示企業未來在導入AI大語言模型之際，能降低機敏資料外洩的疑慮。昕力期望透過SysTalk.Service降低AI導入門檻，讓更多台灣企業能夠擁有自己的AI專家助手，不僅能提升整體產業競爭力，更能在全球AI浪潮中，建立屬於台灣的AI生態系。