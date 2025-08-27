戴爾全新 ObjectScale 4.1 版與全快閃儲存系統　強化企業 AI 創新動能

AI革命需要能與前所未有的資料成長與運算需求並駕齊驅的儲存架構。戴爾推出Dell ObjectScale 4.1版本與全新XF960全快閃儲存系統，這是第四代物件儲存平台的最新耀進，專為加速處理AI工作負載而打造。

這些突破不僅僅是小幅度更新，更體現戴爾致力於打造協助企業推進最具企圖心的AI計畫的技術，並能同時簡化Exabyte（艾可位元）級的資料管理。無論是訓練複雜的機器學習模型、管理龐大的資料湖或支援分散各地的AI團隊，ObjectScale都能提供所需的效能、效率與韌性，協助您將AI的無限可能化為現實。

ObjectScale XF960為物件儲存效能樹立全新標竿。作為業界最高效能的物件平台，其效能表現相較最接近的競爭對手高出多達2倍。

企業在處理關鍵AI營運作業如模型檢查點與微調之際，可望獲得高達300%的讀取吞吐量與回應速度提升。這意味著資料科學家能減少等待時間，將精力投入於創新。

XF960憑藉著ObjectScale 4.1的儲存效率提升及多項硬體革新，包括高效能TLC、SED TLC與QLC SSD，搭配雙32核心處理器與100GbE後端／前端網路技術，得以成就這些效能上的突破表現。這些進展可確保您的AI流程不再受制於儲存效能瓶頸。

在大規模管理AI資料時，儲存效率就顯得至關重要。ObjectScale 4.1引入五種可由使用者自訂的壓縮演算法，其壓縮比最高可達驚人的9:1。企業能在虛擬資料中心層級平衡壓縮比例與處理速度，依據特定工作負載需求進行優化。

4.1版本強化了空間回收功能，能更快釋放已刪除的儲存容量。搭配全新精簡直觀的儀表板設計即時監控包含已使用、可用與保留等容量使用資訊，並可在使用率達關鍵閾值時啟動智慧提醒功能。

XF960藉由卓越的密度表現強化軟體效率。支援61TB QLC硬碟，並且單節點可配置6至24顆硬碟，叢集如今可自230TB彈性擴展至每機架23.6PB。未來即將推出的122TB QLC選項，單機架容量最高可達47PB，原始容量較前代提升8倍。

AI工作負載往往涉及敏感資料，需要嚴加保護。ObjectScale是全球網路安全效能最高的物件儲存解決方案，透過多層加密與資料防護機制提供企業級的資安保障。

XF960導入自我加密磁碟機（Self-Encrypting Drive，SED）搭配本地金鑰管理，提供FIPS認證的加密模組，其可直接在裝置內由Dell iDRAC生成、儲存與管理，簡化金鑰輪換流程，同時確保合規。

為進一步強化安全性，ObjectScale 4.1支援TLS 1.3加密，這是目前最新且最安全的傳輸層安全性通訊協定版本。這項功能帶來更強大的加密保護、更快速的交握，並移除可能危及資料完整性的過時演算法。

更靈活的糾刪碼選項，可提升系統韌性與效率。企業現在可透過ObjectScale 4.1使用者介面，選擇12+4或10+2結構配置，依據特定需求與工作負載特性優化資料保護功能。

AI開發團隊需要快速且完整的資料存取能力。ObjectScale在其業界領先的S3相容性基礎上新增多項功能，以滿足這些需求。

在ObjectScale S3儲存貯體發生特定事件時，S3事件通知會即時推送更新至外部應用程式，提升AI流程的即時處理效率。此外，在多虛擬資料中心（Virtual Data Center，VDC）環境下，物件列表效能顯著提升，使大規模資料瀏覽與探索速度最高可增加3倍。

S3FS讓團隊可將S3儲存貯體掛載至Linux系統上作為本地檔案系統，簡化與既有應用程式和工作流程的整合。再加上支援最新2.29版AWS軟體開發套件，這些強化功能使開發者可無縫存取建置AI應用程式的最新工具。

現有ECS客戶可透過便捷的純軟體更新方式升級至ObjectScale 4.1，確保既有投資與使用者體驗得以延續。此升級支援從3.8或4.0版本直升至4.1，由戴爾的遠端專業支援團隊透過Service Console全程協助，且在Dell ProSupport合約下無需額外支付費用。

XF960可與既有ECS環境完美整合，協助企業在不中斷營運的情況下，將全快閃容量新增至現有虛擬資料中心。此彈性設計確保順暢的過渡路徑，同時最大化既有基礎架構投資的價值。

ObjectScale與Dell PowerScale共同構成Dell AI Data Platform的儲存基礎。這項整合方法涵蓋完整的AI與分析工作負載，從初始資料擷取、模型訓練到推論部署，皆能全面支援。

ObjectScale結合強大的資料管理能力與極致效能與高效率，協助企業精簡AI處理流程並加速洞察。最終打造出一個可支援各種規模AI創新的全方位平台。加速AI創新，從今天開始