趨勢科技攜手 NVIDIA 推出代理式 AI 系統的端對端防護方案

趨勢科技宣布與NVIDIA BlueField展開全新整合，將防護直接嵌入資料中心層級，為AI工廠提供更安全且具擴展性的防護。此全新方案讓企業能更快速部署AI，同時降低多租戶AI雲環境中的風險，並符合嚴格的合規要求。

NVIDIA BlueField資料處理單元（DPU）是一款專為從中央處理器（CPU）分擔、加速及隔離基礎架構與資安任務而設計的處理器。Trend Vision One Endpoint Security（AI Factory端點偵測與回應，EDR）部署於NVIDIA BlueField上，能蒐集並監控主機與網路資訊，並與趨勢科技威脅情報進行關聯分析，以偵測可疑行為。除了此次與BlueField整合外，趨勢科技也是首批通過NVIDIA RTX PRO Server驗證的資安廠商之一，為AI工廠帶來專為企業級環境打造的資安防護。

此外，趨勢科技的解決方案也被納入NVIDIA AI Factory for Government參考設計之中，將AI工廠延伸至聯邦機構及高安全需求單位。該設計提供完整堆疊、端對端的部署指引，協助受監管產業在滿足法規要求的同時，安全地導入AI工作負載。

趨勢科技平台暨業務長金敬秀表示，代理式AI將開啟生產力、效率與商業敏捷性的全新時代，但前提是必須建立在安全的基礎上。這正是趨勢科技致力於透過零信任執行機制與AI原生威脅偵測創新，推動AI資安發展的原因。我們與NVIDIA的整合方案，將為高效能AI部署建立全新的市場標準。

NVIDIA資安傑出資安架構師（Sr. Distinguished Architect for Cybersecurity）Ofir Arkin表示，隨著企業建置AI工廠，他們必須在不犧牲創新的前提下，保護大規模且高速運作的基礎架構。透過與NVIDIA BlueField的整合，Trend Vision One建立了一個全新的AI工廠端點偵測及回應類別，結合硬體層級的隔離與即時威脅洞察，從資料中心層面守護關鍵的AI資產。

根據Gartner的報告指出：「AI基礎架構安全包含底層技術堆疊中內建的資安功能，例如向量與圖形資料庫，以及可由現有廠商擴展以涵蓋AI資安應用案例的第三方安全控制。

在此基礎上，趨勢科技也將防護擴展至代理式AI的應用層。Trend Vision One AI Application Security（AI Guard）原生整合NVIDIA NeMo Guardrails（NVIDIA NeMo框架的一部分），提供可擴展的防護欄協調方案，用以確保大型語言模型（LLM）互動的安全性、可靠性、準確性與主題相關性。這項整合簡化了團隊定義、測試與協調AI防護欄的流程，並可透過微服務與簡易API部署多模態防護欄。藉此，資安團隊能將防護欄與企業政策對應，並映射至主要風險，如提示注入（Prompt Injection）、資料外洩、工具或代理濫用、越獄（Jailbreak）與幻覺生成（Hallucination）等，並從開發階段到執行階段執行一致性的防護。

該平台能收集防護欄遙測數據，用於可觀測性、風險評分與事件回應，並在整個AI技術堆疊與雲端環境執行自動化政策程式碼化（Policy-as-Code）更新及劇本式修復（Playbook-driven Remediation）。此整合式防護能偵測認證外洩、反向殼攻擊（Reverse Shells）及其他進階威脅，同時在以下三大關鍵領域強化代理式AI的安全性：