熵碼科技攜手資策會簽署合作備忘錄　共推晶片安全教育及人才培育

為強化台灣半導體晶片安全人才設計能量，在數位發展部數位產業署支持下，財團法人資訊工業策進會與熵碼科技股份有限公司正式簽署合作備忘錄（MOU），攜手推動晶片安全教育推廣，培育具備實務能力之專業人才，進一步強化台灣在全球半導體供應鏈中的安全信任與競爭優勢。

隨著物聯網（IoT）、人工智慧（AI）、消費性電子等應用蓬勃發展，晶片安全已成為全球關注的核心議題。面對晶片層級攻擊風險升高，歐盟《網路韌性法案》（Cyber Resilience Act, CRA）與《無線電設備指令》（Radio Equipment Directive, RED）等法規預計將針對硬體信任根（Hardware Root of Trust）提出更嚴格要求。然而，國內產官學界對於物理不可複製功能（Physical Unclonable Function, PUF）、後量子加密等新興安全技術的理解與應用仍待進一步深化與普及。

熵碼科技為力旺電子旗下的子公司，專注於晶片安全解決方案與PUF技術矽智財的研發與應用，並自2019年起成立教育平台「熵碼學院」（PUFacademy），長期致力於晶片安全教育推廣。熵碼學院期望透過系統化的教學資源與實務操作課程，協助學員建立技術能力、拓展職涯機會，成為IC產業中具備安全意識與實作力的專業人才。

數位發展部數位產業署為因應晶片設計業者對資安專業人才的殷切需求，積極推動產業資安能量的提升，協助業者強化資安標準、增進整體產業競爭力。資策會亦自去年起，攜手熵碼科技於國立清華大學展開產學合作，辦理晶片安全工作坊與晶片安全檢測課程，協助學生實務導向學習，提前培育具備即戰力的晶片安全人才。

本年度將與資策會資安科技研究所合作開辦晶片安全相關課程，講師將由熵碼科技資深研發處長吳孟益博士領銜。吳博士曾任職於力旺電子，為NeoPUF技術的共同發明人，並憑藉該成果榮獲2018年ISSCC Takuo Sugano傑出論文獎，為國際晶片安全領域的重要貢獻者。

課程為期兩天，涵蓋晶片安全理論基礎與實務演練，適合有意探索此領域技能的工程師、研究人員與對此領域有興趣的學員參與。雙方將結合資策會在產業培訓與技術推廣上的深厚能量，以及熵碼科技在晶片安全技術與教育的專業基礎，為台灣培養更多掌握前瞻安全技術的產業人才。

熵碼科技董事長暨總經理徐清祥表示：「我們很榮幸與資策會攜手合作，也感謝數位發展部數位產業署支持，透過熵碼學院教育平台，把我們在晶片安全的產業經驗轉化成扎實且具深度的課程，協助台灣建立可持續的晶片安全人才生態系，促進產業整體競爭力。」

資策會資安科技研究所李榮三所長則指出：「資安所已建立晶片安全檢測實驗室，為提升半導體產業晶片安全防護開發能力，此次與熵碼科技的合作不僅回應晶片安全領域的國際趨勢，更展現台灣在資安教育推廣、前瞻技術落地與晶片應用整合等面向上的潛力與實力。」

此次合作備忘錄簽署，為雙方於晶片安全教育與實務落地上的長期合作揭開序幕。未來雙方將持續推動多元教學計畫，強化臺灣晶片安全人才培育動能，共同守護科技產業的數位信任基石。