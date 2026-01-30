AI Agents 加速進入企業核心　Okta 提出「身份即治理」

隨著AI Agents在企業環境中快速普及，資安風險也同步升高。這些AI Agents不再只是實驗性工具，而是逐步成為能夠自動執行任務、代替人員操作的「數位勞動力」。根據產業調查顯示，近80%的企業已開始導入AI Agents，且有88%的高階主管預期在未來一年將持續加碼相關投資。

對企業而言，這代表效率與創新的新契機，但也同時揭露了一個正在浮現的問題：當AI開始像員工一樣行動，企業是否真的有能力清楚知道以及管控它的行為？

在積極擁抱趨勢的同時，AI Agents在企業系統之間被授權進行的資料搜尋行動，正悄然形成一層難以察覺的特權存取行為。如果說「門再堅固，只要入侵者握有鑰匙，一切防護都將失去意義」，那麼缺乏管控的AI Agents權限，正是企業內部最隱形、卻也最危險的那把鑰匙。

在缺乏明確的身份識別、授權控管與治理機制下，AI Agents極可能演變為新一代的Shadow IT，使企業暴露於資料外洩、權限濫用，甚至合規風險之中。因此，在既有的零信任架構下，企業該如何有效治理AI Agents的身份與權限，成為所有組織在導入AI時，無法迴避的關鍵課題。

為因應AI自主存取所帶來的全新威脅，Okta正式宣布推出Secure AI架構，並同步發表專為AI Agents設計的Cross-App Access（XAA）協定，試圖從身份安全的角度，為企業建立一套可長期運作的治理基礎。

透過Okta Secure AI，企業得以將AI Agents納入Okta Platform的身份安全核心，集中管理於Universal Directory之中。這意味著，AI不再只是系統邊緣的黑盒子，而是像正式員工一樣，被清楚標示身份、賦予權限，並能在必要時即時撤銷存取權。

Okta指出：「在AI時代，身份就是新的安全邊界。」透過Secure AI與Cross-App Access，Okta正協助企業建立一套可信任、可治理、可稽核的AI身份安全新標準，可以安心的享受創新與效率。

「看不見的高權限存取」正迅速成為企業最迫切的資安風險之一，而傳統身份與存取管理工具，從設計之初就未針對AI Agents的行為模式而生。

Cross-App Access 是一套專為AI Agents打造的存取協定，能在應用程式與AI Agents之間，建立可信任、可控且可稽核的連線機制，真正將「控制權與同意權」交還給IT管理者，讓企業能夠清楚掌握：

是哪些AI Agents正在發起連線

它們連線到哪些應用程式

又實際存取了哪些資料與系統功能

相較之下，現行多數做法仍停留在零散、自建或封閉式的權宜解法。例如，OAuth（OpenAuthorization）並非為具備自主決策能力、且進行系統對系統互動的AI行為所設計；而MCP（Model Context Protocol）雖能提升agent 之間的可觀測性，卻不負責身份治理與授權控管。