專案檢視助管理雲端風險　突破傳統CSPM零散視角

現代化雲端環境極度複雜，需要一套新的風險管理方法，為企業專案提供全方位檢視，可精準、快速判斷雲端風險的優先次序、將風險情境化，並且矯正風險而設計。藉由將多個雲端專案集中檢視，可確保企業有效發掘及防範資安風險。

在今日雲端優先的世界裡，資安團隊面臨了警報氾濫、可視性零散，以及工作流程被動的問題。現代化雲端環境的複雜性（多重雲端部署、短暫性資產、去中心化擁有權）需要一套新的風險管理方法，為企業專案提供全方位檢視，可精準、快速判斷雲端風險的優先次序、將風險情境化，並且矯正風險而設計。藉由將多個雲端專案集中檢視，可確保企業有效發掘及防範資安風險。

專案檢視的重要性

傳統的雲端資安態勢管理（CSPM）工具通常將雲端資產視為各自獨立的個體，而非整個大型生態系的一環，這種零散的作法無法呈現資產、團隊與營運關鍵專案之間的關係。專案檢視可翻轉典範，將雲端資產整理成符合邏輯的專案。如此一來，資安團隊就能根據雲端基礎架構的建構及營運方式（也就是情境）來評估風險。

想像一下，有位客戶定義了三個雲端專案，每個專案都有各自不同的情境。在缺乏雲端專案的情境下，看到的將是一個列出許多風險事件以及許多雲端資產的平凡清單，無法看出哪一個比另一個更重要。有了專案檢視，就能專注在企業真正重要的事物上。有了像圖1範例的檢視，就可以從「payment-app」雲端專案中的重大風險開始著手。

圖1 透過專案檢視就能專注在企業真正重要的事物上。

這樣的轉變不只是表面上好看，更有其策略意義。藉由讓資安洞見與雲端專案的邊界一致，團隊就能明確掌握擁有權、責任歸屬以及衝擊，因而更容易大規模地執行矯正與治理。

其中的關鍵元素，包括：

‧所有雲端專案：這裡可以讓企業輕鬆定義及管理雲端專案，全面掌握涵蓋各種應用程式的雲端專案，確保沒有任何專案不受監控。

‧互動式小工具和表格檢視：專案檢視內含各種互動式小工具和表格檢視，可切換不同的格式來檢視專案資訊。這樣的彈性確保企業能以最便利、最有意義的方式取得與解讀資料。

根據情境判斷優先次序

雲端專案將擁有強大的功能來協助團隊聰明地判斷風險的優先次序（圖2），其定義如下：

圖2 減少雜訊並突顯最重要的風險，包括可能導致資料外洩、權限提升或橫向移動的風險。

‧豐富的情境：將來自DSPM（資料資安態勢管理）、CIEM（雲端基礎架構權限管理）以及AI-SPM（AI服務態勢管理）的訊號整合在一起，從中發掘細微的風險因素。運用這個多重面向的情境來確保風險不單只被偵測，還能被理解。

‧有風險的資產：將高風險雲端資產分類成：虛擬機器、資料儲存、無伺服器、IAM、資料庫、容器叢集以及API，透過這樣的分類來協助判斷資安工作的優先次序。

‧風險事件：詳細列出所有雲端專案相關的風險事件，以便迅速發掘及解決潛在威脅。

‧防護：顯示過去30天的威脅警報與XDR警報數量，以及過去24小時內觀察到的變化。如此，就能更了解當前的威脅情勢以及近期的資安活動。

‧資安態勢：點出AI相關的雲端虛擬機器（VM）、容器映像及無伺服器資產中偵測到的漏洞，這對維持良好的資安態勢至關重要。

‧潛在攻擊路徑：顯示已偵測到的攻擊路徑總數與視覺化呈現，這樣的視覺化有助於了解威脅可能如何擴散至雲端環境。 取得完整的專案細節摘要（圖3），包括：

圖3 摘要表格每四小時會更新一次，提供即時的雲端資產細節，確保企業能隨時掌握最新的資訊。

‧有風險的資產數量：找出目前面臨風險的資產數量。

‧XDR警報：取得延伸式偵測及回應系統所產生的通知。

‧漏洞（高衝擊性CVE）：取得可能遭到攻擊的重大漏洞相關資訊。

‧組態設定錯誤（高風險）：取得可能導致資安漏洞的組態設定錯誤相關細節。

‧威脅警報（高風險）：取得需要立即注意的高風險威脅通知。

‧潛在攻擊路徑（高風險）：取得駭客可能利用的攻擊路徑相關資訊。

以專案為中心的作法所帶來的效益

以Trend Vision One Cloud Risk Management的專案檢視為例，可提供許多效益來協助企業提升雲端資安態勢：

‧集中化可視性：全方位檢視所有雲端專案，確保沒有專案遭到忽略。

‧整合式風險管理：提供涵蓋多重雲端專案的全方位風險管理功能。

‧即時的資安狀態監控：持續監控資安狀態，迅速回應新興威脅。

‧全方位的資產風險評估：詳細掌握各種雲端資產的風險等級，協助企業做出更明智的決策。

結語

尖端的雲端防護解決方案，包括集中化可視性、互動式小工具、詳細表格檢視，以及即時化更新，讓企業能夠更妥善管理自己的雲端資安態勢。而專案檢視是持續追求創新與卓越網路資安的證明，專為協助駕馭雲端防護的複雜性而設計。

＜本文作者：Trend Micro Research 趨勢科技威脅研究中心 本文出自趨勢科技資安部落格，是由趨勢科技資安威脅研究員、研發人員及資安專家全年無休協力合作，發掘消費者及商業經營所面臨層出不窮的資安威脅，進行研究分析、分享觀點並提出建議。＞