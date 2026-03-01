QNAP 擴展 QuWAN 架構應用　強化 NAS 跨點 VPN 互聯彈性

在多據點營運成為常態的情況下，企業對跨點資料傳輸與異地備份的需求持續增加，但並非每個場景都適合投入完整網路設備。運算、網通與儲存解決方案創新者威聯通科技（QNAP Systems, Inc.）宣布推出QuWAN Express，為NAS跨點互聯提供更輕量且彈性的VPN組網選項。

QuWAN Express為QNAP QuWAN SD-WAN架構下的全新延伸應用，專為NAS與NAS之間的跨點互聯而設計。此解決方案以輕量化VPN組網為核心，在不需額外部署實體路由設備（QHora系列）的情況下，即可快速建立點對點的加密通道，讓分散各地的NAS能即時進行資料傳輸與異地備份。

在既有的QuWAN SD-WAN架構中，透過QHora路由器建立的集中式網路骨幹，仍是企業跨網域管理與安全控管的核心。QuWAN Express的定位，並非取代既有架構，而是補齊在特定場景下的部署彈性，例如暫時性據點、規模較小的分支環境，或需將NAS納入QuWAN架構實現互聯，使異地NAS彼此連通，並讓架構內各裝置皆可直接存取NAS資源的情境。

威聯通產品經理詹宜儒表示，透過QuWAN Express，我們進一步擴展QuWAN架構在儲存場景中的應用彈性，讓企業能在不同規模、不同階段的部署條件下，都能將NAS納入QuWAN互聯架構，既不犧牲安全性，也省去不必要的網路負擔。

對於沒有部署任何QNAP路由器、卻需要讓異地NAS彼此傳輸資料或進行備份的用戶，QuWAN Express提供了一條更直接的路徑。透過QNAP的雲端Super Node中繼服務，即使NAS位於無公網IP、或處於多層防火牆後方，也能自動完成連線建立，免除手動設定連接埠、調整防火牆規則，或處理IP位址衝突等繁瑣作業。IT團隊只需完成基本設定，即可讓NAS之間建立穩定、安全的VPN通道。

QuWAN Express支援最多三台NAS的點對點互聯，特別適合跨地區資料交換與異地備份需求；同時提供每月免費15 GB基礎傳輸流量，流量用盡後自動降速而非中斷，確保關鍵連線與備份流程持續運作，用戶亦可依實際需求購買授權彈性擴充頻寬與流量方案。

對於正在規劃多據點資料策略、或希望簡化異地備份與跨點同步流程的企業而言，QuWAN Express提供了一個更輕量、可快速落地的選項，讓NAS互聯不再成為網路規劃中的阻力，而是能隨需求自然延伸的一部分。