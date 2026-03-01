Jamf Mobile Forensics 全面偵測網路威脅

隨著AI技術快速發展，針對行動裝置的攻擊日益複雜且隱蔽，過去隨機撒網式的釣魚攻擊，正逐步演變為鎖定高價值目標的捕鯨攻擊。因應此資安威脅情勢，Apple裝置管理與安全領域商Jamf宣布擴展Jamf Mobile Forensics（前身為Jamf Executive Threat Protection）功能，進一步轉變為具備「深度行動數位取證能力」的專業平台，並推出專為加速與簡化行動裝置鑑識分析而設計的全新AI Analysis功能，能夠更主動地協助資安團隊，在攻擊發生當下立即偵測，並提供完整的軌跡重組與鑑識依據。

Jamf策略夥伴發展副總黃新民表示，AI技術讓駭客攻擊變得更加隱蔽、更難預測，甚至可能在沒有任何徵兆的情況下潛伏，行動裝置已成為駭客攻擊的新藍海。特別針對擁有高權限、掌握企業核心機密的高階主管等特定對象的精密攻擊正呈現爆發性成長。為此，企業的防禦必須從被動防護轉向更主動偵測。全新擴展的Jamf Mobile Froensics能協助企業更深層鑑識威脅，並透過Analysis功能進行高效解析，讓企業能更快、更有自信地回應未知的行動威脅。

近年來，Apple已持續發送威脅通知給全球150多個國家的使用者，針對傭兵間諜軟體這類攻擊發出潛在暴露警示。Jamf Mobile Forensics作為一套進階行動裝置鑑識分析解決方案，能透過持續性行為監控、數位證據的即時重組，以及全新推出的AI Analysis功能，協助企業偵測瞄準高階主管、記者與政治人物等高價值使用者的精密攻擊。