Zyxel 勇奪德國 techconsult 資安評選雙料冠軍

提供結合資安、AI和雲端網管的商用網路解決方案品牌兆勤科技（Zyxel Networks）宣布其防火牆與VPN解決方案在最新techconsult專業用戶評價（Professional User Ratings，PUR）中，再度榮獲冠軍殊榮。Techconsult為隸屬於Heise集團的德國知名獨立研究與分析機構。

在超過4,400位來自企業端的資安專家參與的「techconsult專業用戶評比：2026資安解決方案」調查中，受評產品必須同時在「解決方案」與「企業表現」兩大卓越指標中脫穎而出，才能獲得techconsult最高等級的冠軍肯定。

在網路防火牆類別中，共有十家企業獲得此最高評級，而Zyxel在所有入選的供應商中脫穎而出，勇奪榜首；而在VPN類別，Zyxel同樣表現強勁，在僅有六家獲選冠軍的廠商中，穩居前兩大領導品牌地位。在各項細部指標中，Zyxel在產品體驗或後勤服務上皆展現了全面的領先優勢：

優異的產品體驗：Zyxel的網路防火牆與VPN解決方案，皆在「易用性」與「產品忠誠度及推薦度」奪下最高分；其中VPN解決方案的「功能性」亦獲得極高讚賞。

卓越的通路與技術支援：防火牆產品在「供應商滿意度」及「銷售合作夥伴」評比中拿下最高評價；而在VPN供應商評等中，Zyxel更於「服務與技術支援」以及「資訊、顧問與教育訓練」等項目拔得頭籌。

兆勤科技總經理蔡明見表示，此次在techconsult PUR報告中同時榮獲防火牆與VPN的雙料冠軍肯定，是Zyxel產品具備實戰防護力的最佳實證。這清楚向市場證明了，我們不只提供安全可靠的防禦，更是中小企業資安領域的領航者，擁有與全球頂尖大廠競爭的堅強底蘊。能在防火牆領域名列前茅，意義重大；而更讓我們欣慰的是，客戶對產品的『易用性』給予高度讚賞，並願意主動向業界推薦。這份來自真實用戶的信任，正是Zyxel成為網路安全關鍵力量的有力證明。

蔡明見也指出，techconsult的調查特別具有價值，因為它是完全獨立的，且基於用戶的真實反饋。「我們在歷年年度報告中皆穩坐領先地位，顯示出Zyxel在產品研發上，堅持不懈、始終如一、創新且以客戶為中心的研發策略，持續帶來了優異的成果。

techconsult分析師Raphael Napieralski指出，防火牆與VPN解決方案對企業安全至關重要，因此產品不僅必須具備卓越的技術性能、易於部署與操作，還需要供應商提供完善的支援服務。Zyxel在最新的techconsult PUR調查中榮獲冠軍評級，充分證明其VPN產品兼具了卓越的防護力、易用性與創新技術，同時也展現出優異的服務品質，贏得了極高的客戶滿意度。

受評測的供應商會顯示於「PUR鑽石象限（PUR diamond）」中，以直觀呈現客戶對其產品與服務的綜合評分排名。該調查的評估標準涵蓋了效能、功能性、易用性與用戶滿意度等多項指標，且只有累積足夠正面訪談樣本的供應商，才具備入榜資格。在2026年techconsult PUR鑽石象限中，網路防火牆類別共收錄了23家供應商，VPN類別則有21家。