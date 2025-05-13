2025 為 AI Agent 邁向企業關鍵年　數位勞動力時代將來臨

資策會產業情報研究所（MIC）舉辦第38屆MIC FORUM Spring《AI無界AI Boundless》研討會，發布AI Agent趨勢，分析其商業應用發展，以及深化於金融服務應用動態。2025年被業界視為AI Agent從實驗性技術邁向企業就緒的關鍵年，關注其商業應用發展，AI Agent新創的融資規模與交易量在2024年雙雙創下新高，資金主要流向商業應用場景。產業分析師張皓甯分析，未來AI Agent將重塑企業的工作模式與商業互動格局，隨著技術成熟與應用邊界的拓展，AI Agent將從自動化例行任務的執行者，轉為企業的戰略合作與決策支持夥伴，屆時將開啟全新的數位勞動力時代。

關注AI Agent商業應用發展，資策會MIC指出，三大核心戰場為企業工作流程、軟體開發，以及客服領域，這些AI Agent正在加速滲透各行業，為企業注入新一波效率與創新動能。產業分析師張皓甯表示，企業工作流程AI Agent可打破企業資料孤島、流程斷裂問題，展現單一入口、全域整合的高度自主能力；客戶服務AI Agent側重與客戶互動情境的高適應性與情感同理能力；軟體開發AI Agent聚焦目標導向的人機即時協作，使開發效率最大化。提醒企業在導入AI Agent時，須先確立預定導入的企業場景，並須對應不同產業與企業規模，評估Agent能力是否足夠支援任務。

資策會MIC綜覽AI Agent基礎技術發展指出，開發平台正在著力於提升系統與工具間的互通性、可靠性與安全性。其中，A2A（Agent-to-Agent）與MCP（Model Context Protocol）等協議的出現至關重要，A2A拓寬AI之間的協作空間、MCP實現AI與工具的連接，反映AI Agent發展已從單一代理個人賽，轉向多代理協作的團隊戰。另外，開發平台也致力於人類與AI共同監督機制，讓AI Agent系統達到真正的可觀測、可修正與可信賴，同時強化企業資料保護與法遵合規性，為AI Agent的大規模企業部署打基礎。

進一步解析AI Agent應用實例，資策會MIC指出，金融業正在加速邁向以AI為核心的新運營時代，AI Agent已廣泛的滲透於金融業前、中、後台服務。關注目前AI Agent於金融機構的廣泛應用，前台應用主要為個人化推薦、智能客服；中台應用涵蓋智能保險、財務預測；後台應用主要推進流程自動化與隱私強化，整體發展趨勢從通用走向專精、輔助邁向自主。產業顧問朱師右分析，AI Agent的自主性將大幅提升AI在複雜財務決策、風險管理與智慧客服等應用的表現，未來金融服務、自動財務與智慧合約等應用場景，將越來越依賴可支援複雜流程與多元數據整合的開放式AI Agent架構。

資策會MIC產業顧問朱師右表示，未來隨著技術深化與A2A、MCP標準化生態形成，AI Agent之間將能進行跨平台互通與任務協作，加速建構以智能代理為核心的金融服務網絡，使金融服務邁向更高效、敏捷且安全的新紀元。然而須留意資料治理與風險控管將成為AI Agent大規模應用的關鍵挑戰，金融機構須積極強化資料品質控管、權限與隱私管理，防範提示注入（Prompt Injection）與影子IT（Shadow IT）等潛在風險，同時落實模型可解釋性、責任歸屬與資料隱私治理，確保AI Agent在高度監管環境之下，推動AI Agent大規模、安全且合規的應用。