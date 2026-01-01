打造 AI 動力！敦陽科技首選 HPE 協助您 AI 三級跳

若說2025是生成式AI持續大爆發的一年，那2026年你認為會不會是AI產業應用的實踐元年呢？

回顧歷史的發展，每一次的科技革命都伴隨著人類角色的重構。蒸汽機解放了勞力，電力拓展了工業規模，資訊科技則改變了知識傳播方式。而今天的代理式AI，則是第一次挑戰人類在「思考」與「決策」上的壟斷地位。

此刻，在資訊服務領域超過30年經驗的敦陽科技基於同為HPE的經銷夥伴與NVIDIA的專業認證Solution Provider，隨著AI飛速進展，AI伺服器趁勢崛起的年代，已經為製造、金融、政府、醫療、教育等眾多應用案場的客戶協助導入AI標的應用。尤其隨著生成式AI爆紅，更讓AI應用觸角加速延伸到各種領域，以AI簡化價值實現時間。

HPE ProLiant Compute Gen12機型，處理器皆採用英特爾Xeon 6系列，其中HPE DL380a Gen12既有支援NVIDIA H200 NVL GPU外，並搭配NVIDIA最新推出的PCIe資料中心GPU加速卡：NVIDA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition，專門針對執行GPU高速運算負載之解決方案，能支援AI、深度學習（DL）的訓練與推論，以及智慧影像分析（IVA）等多種AI應用。

機箱尺寸：4U

處理器：2顆，Intel Xeon 6系列（最多144顆核心）

記憶體：32個DDR5-5200或DDR5-6400，插滿256 GB，可達到8 TB或4 TB

儲存配置：8臺2.5吋NVMe固態硬碟或16臺E3.S外形NVMe固態硬碟

HPE提供軟硬齊全的AI伺服器產品。

HPE擁有豐富強大的AI伺服器陣容，涵蓋從低階到高階超級電腦的齊全機種。特別加強NVIDIA GPU整合效率，搭配市場最齊全的產品線，從需要超高算力的生成式AI模型建立，到第一線的低延遲邊緣運算推論機種，HPE ProLiant Compute伺服器一應俱全。

HPE與NVIDIA共同開發NVIDIA AI Computing by HPE產品組合中的第二代HPE Private Cloud AI，現已推出小型規格版本，可加速企業實現AI價值的時間。此一站式AI工廠解決方案的新功能與服務包括：





