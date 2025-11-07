Moxa 賦能軌道運輸系統邁向數位化與安全新紀元

受全球化及數位化浪潮推動，鐵路產業正在加速重塑。然而，在轉型過程中，產業正面臨兩大關鍵挑戰：既要滿足數位轉型瞬息萬變的需求，又須符合日趨嚴格的網路安全法規要求。身為IRIS銀級認證的鐵路設備供應商，四零四科技（Moxa）最新推出一系列通過EN 50155認證的軌道運輸產品，包括車載交換器、車載電腦、無線通訊設備及IP攝影機，以協助鐵路業者與系統整合商在數位化與資安並重的時代中穩健前行。

專為鐵路產業設計的數位解決方案，正大幅改變鐵路網路的運作、維護方式與乘客體驗。此一變革需仰賴創新工具、更大的頻寬和更強的即時連線能力，以支援列車控制與監測系統（TCMS）、預測性維護、安全狀況監測、多媒體乘客資訊（PIS）等多樣化應用。

隨著資料處理量與互聯規模大幅提升，當今的設計應以網路安全為首要考量。將網路安全列為優先要務，不僅是確保營運和基礎設施韌性，也關係到是否能符合歐盟NIS2指令和美國TSA安全規範。此外，為了迎接下一代全球鐵路通訊標準FRMCS（Future Railway Mobile Communication System）對內建安全性的要求，網路安全已成為設計不可或缺的核心要素。

Moxa全新軌道運輸產品採用基於「安全始於設計（secure-by-design）」理念打造，協助業者建立靈活、可擴充且安全的數位化基礎結構。同時，在設計上更充分考量有限的車載空間與電源限制，可有效克服部署過程中常見的複雜挑戰。Moxa新的軌道運輸產品系列包括：

TN-4500B系列車載交換器—配備8至28個埠、最多8個GbE上行鏈路，以及150W的PoE供電能力，以支援不斷擴充的車載網路並提升整體效能。

V3400系列車載x86電腦—採用多核運算平台，配備先進的多無線連接介面（雙5G+LTE/Wi-Fi和Wi-Fi 6），並且內建安全防護功能，是執行高效能應用和智慧化控制部署的理想選擇。

V1200系列車載Arm電腦—小巧輕薄的I/O設計，配備領先業界的雙無線5G/LTE和Wi-Fi 6連接介面，適用於舊系統改裝及輕量化邊緣運算，特別是空間有限且需分階段安裝的部署情境。

TAP-M310R系列列車對地面AP和WAC-M300系列無線控制器—採用雙頻Wi-Fi 6連接技術，支援低於50 ms的無縫切換，以確保不間斷的服務。產品特色包括射頻狀態監控、集中式設備管理，以及進階診斷與故障排除功能。

VPort 07-3系列IP攝影機—採用IP66防護等級的堅固設計，搭載3百萬像素影像感測器，且支援H.265視訊壓縮技術，可節省頻寬同時提供清晰的影像。

62443-4-1安全開發生命週期準則開發該系列產品，可快速部署於各種應用，以支援從設備升級到完整系統整合的數位轉型要求。

Moxa全球軌道交通事業群總經理邱皓雲表示，Moxa最新推出的軌道運輸產品，再次彰顯我們對鐵路客戶的堅定承諾：提供整合、安全、可因應未來需求的基礎設施，並確保更長的產品生命週期支援，以協助客戶加速完成數位轉型。他進一步強調，我們與鐵路業者和系統整合商密切合作，共同應對不斷演進的標準和法規要求、舊系統改裝挑戰，並支援更多新興應用。透過這樣的合作，我們可將客戶的回饋轉化為創新的解決方案，加速推動鐵路產業的數位轉型。