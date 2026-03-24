F5 推動企業應用安全邁向 AI 與後量子時代

全球應用與API交付與安全防護廠商F5，於2026 AppWorld大會上宣布推出全新安全能力，強化AI驅動與現代化應用的防護。這些創新整合於F5 Application Delivery and Security Platform（ADSP）中，透過整合智慧型威脅防護、零信任存取控制與具備密碼敏捷性的架構，協助企業保護分散式應用，同時為未來可能出現的後量子風險做好準備。

F5資深產品長Kunal Anand表示，資安團隊並不需要更多警報，而是需要更少的防護漏洞。F5 Application Delivery and Security Platform能從風險發現到安全防護落地形成完整閉環。這包括從辨識AI模型漏洞，到建立經驗證的執行期防護機制、AI驅動的風險評分，以及邁向零信任與後量子安全的實務路徑。重點很簡單：在加速創新的同時，縮小威脅暴露面。

隨著企業將應用擴展至資料中心、混合多雲與邊緣環境，對於新興威脅的回應必須更快速且更智慧化。F5透過ADSP的AI驅動安全能力，提供以風險為基礎的WAF自動化防護，降低營運負擔並提升威脅偵測能力，縮短風險識別與資安防護部署之間的落差。

ADSP新增的F5 AI Remediate功能，可填補F5 AI Red Team發現AI模型漏洞與F5 AI Guardrails落實執行期防護之間的關鍵缺口。AI Remediate透過自動化建立、最佳化與驗證防護護欄（guardrails）套件，大幅加快事件回應速度，使資安團隊能在人工核准下，快速將具證據支持的安全防護部署至生產環境（Production）。作為ADSP的一部分，AI Remediate能協助企業在不中斷既有AI應用的情況下快速降低風險暴露，同時減少重複性作業並支援可控且負責任的AI導入。

此外，最新版本的F5 Distributed Cloud WAF引入AI驅動的風險評分，將過去需人工處理的流程轉為自動化防護。透過以結果為導向的阻擋策略，CISO、SecOps與NetOps團隊能有效消除威脅、降低營運負擔並快速完成防護部署，同時透過多層分析維持極低的誤判率。像F5 Web Application and API Protection（WAAP）這類解決方案，可降低企業對於特徵碼例外設定與繁瑣調校的依賴，特別適合擁有大量應用資產的企業環境。無論是保護地端硬體設備、虛擬系統、雲端SaaS應用，或是容器化部署，F5都能在整個生態系中提供一致且企業級的安全防護。

在F5 Distributed Cloud Bot Defense中推出多項強大的新功能，以因應AI驅動自動化所帶來的新興挑戰。這些強化功能可防範由AI代理所造成的數據分析失真、自動化濫用，以及冒充身分的攻擊行為，而這些威脅正日益影響使用者體驗與企業營運。

在F5 ADSP平台中，Distributed Cloud Bot Defense現在可針對應用流量提供更深入的可視性，能清楚區分人類使用者、機器人與AI代理。只有可信且可驗證的AI代理才能與應用互動，以確保惡意或未受控的活動會被阻擋，同時讓企業能安全且可控地推動Agentic commerce（AI代理商務）。透過對人類、機器人與AI代理互動建立統一治理與一致的政策控管，這些新能力可協助企業防範惡意自動化行為對營收造成的影響，並能更有信心地參與逐漸成形的Agentic economy（AI代理經濟）。

ADSP現在也整合F5 Distributed Cloud Web App Scanning與F5 BIG-IP Advanced WAF，為BIG-IP客戶提供可擴展且自動化的漏洞偵測能力。資安團隊可透過自動化滲透測試識別潛在威脅，並快速部署精準的虛擬修補。此整合可簡化漏洞偵測與漏洞利用的回應流程，進而縮短防護落地的時間。這項作法也展現了F5的平台優勢：在硬體、軟體與SaaS之間提供整合式安全防護，讓企業能以無可比擬的彈性，在任何環境中保護應用與API。