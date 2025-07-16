Okta 與 Palo Alto Networks 聯手打造 AI 資安防線　打擊身分識別攻擊

隨著攻擊日益複雜且需即時應對，確認資料是由誰、透過哪個裝置存取，已成為保護資訊的關鍵。Okta與 Palo Alto Networks宣布擴大雙方合作關係，推出嶄新的整合方案，攜手打造統一的資安架構，協助企業用戶實現威脅回應自動化、跨裝置安全存取應用程式，並降低資安流程的阻力。

Okta的Workforce Identity與Palo Alto Networks的Prisma Access Browser之間的原生整合，建立一種全新的條件式存取方式，僅允許透過安全瀏覽器存取單一登入（SSO）應用程式。第二項整合則是將 Okta AI 的身分威脅防護與Palo Alto Networks的AI驅動Cortex SecOps platform結合，協助企業全面掌握攻擊面上與身分識別相關風險。此整合延伸至Cortex XSIAM與Cortex XDR，形成對最先進攻擊的全面防禦機制。

Okta技術合作夥伴副總裁Stephen Lee表示，AI正在強化針對使用者憑證的攻擊，這需要以『AI對抗AI』的方式，將身分識別直接納入企業的資安架構中，以實現即時且一致性的應對，與Palo Alto Networks合作，Okta很自豪能提升AI驅動平台的互通性，避免工具孤島所帶來的風險，為近2000家共同客戶提供全面的安全態勢視圖、具情境感知的存取控管，以及安全的身份驗證，協助他們超前部署、因應當今威脅。

Palo Alto Networks技術合作夥伴副總裁Pamela Cyr表示，這些全新整合，從透過Prisma Access Browser化應用程式存取安全，到透過Cortex平台提供對身份威脅的統一防護，讓組織能夠擁有全面且由AI驅動的防禦能力

這兩項全新的整合協助雙方共同客戶提供明確且整合的解決方案路徑，能在降低成本與系統複雜度的同時，自信地強化營運安全：

跨裝置安全存取：透過Okta Workforce Identity與Prisma Access Browser，企業能為所有網頁活動建立一道關鍵防線。員工可在受管控或未受管控的各類裝置上，安全地存取企業網路應用程式與資料，無需犧牲企業資安。使用者將享有安全、一致、無縫且快速的瀏覽體驗，同時資安團隊也能強化對SaaS與網頁應用程式的可視性與控管能力。

統一的身分威脅偵測與自動化應對：此次Okta與Cortex XSIAM和Cortex XDR的整合可動態強制針對高風險存取或使用者行為進行額外驗證，並對威脅採取即時自動化應對措施，例如撤銷使用者權限、終止使用者工作階段，以及隔離端點設備。

Omdia企業與通路研究部副總裁Maxine Holt表示，資訊安全長們的態度很明確：要跟上威脅環境的腳步，資安團隊需要的是整合式平台，而不是更多獨立的解決方案。隨著雲端服務、SaaS應用、遠端工作快速普及，再加上AI的出現，組織正面臨工具複雜度增加與資安防護落差的挑戰，透過整合產品，Okta與Palo Alto Networks正協助企業簡化營運、降低複雜性，並提升整體攻擊面防護的涵蓋範圍。

Palo Alto Networks亞太暨日本區技術解決方案副總裁Orcun Tezel表示，在當前瞬息萬變且複雜的威脅環境下，企業需要強化身分識別防護，同時簡化資安作業。與Okta的擴大合作，能協助企業防禦日益精密的身分識別攻擊，並建立堅實的的零信任架構，實現隨時隨地、任何裝置皆可安全無縫存取的能力。