效能、容量、保護三位一體　QNAP 短機身 TS-h765eU 強勢登場

數位轉型已成全球企業的現在進行式，然而中小企業卻常因為缺乏合適的IT基礎架構而面臨許多挑戰。如何打破資料孤島的現況，將資料集中、分析以加速決策，進一步創新營運，同時還能做好資料保護，防範資料外洩，也就成為中小企業現今亟需應對的課題。

威聯通（QNAP）產品經理莊易澄觀察，中小企業經常面臨預算有限、IT人力不足以及缺乏相關的數位專業技能等挑戰，因此拖慢數位轉型腳步，甚至流失企業競爭力。「其實高效資本運用並不難，只要選對合適的方案，就可以克服許多痛點，舉例而言，威聯通新推出的機架式NAS儲存設備TS-h765eU，就是一款兼具效能與容量表現，同時還可以防竄改、具備資料精簡的高CP值選擇。」

TS-h765eU是一款1U短機身的機架式NAS儲存設備，僅僅只有12英寸（292mm）深，空間需求小卻有著高效能表現，其搭載了最新的Intel Atom處理器，基本內建8GB DDR5記憶體可擴充至16GB（支援In-Band ECC）以及雙埠2.5GbE網路，此外，還提供4個3.5吋SATA硬碟槽和3個獨特的E1.S/M.2 PCIe NVMe插槽，可安裝E1.S/M.2 2280 SSD提升讀寫效率，或透過E1.S介面的網路模組升級10GbE網路。

不只如此，內建的QuTS hero作業系統，讓TS-h765eU化身為高可靠性的ZFS檔案系統儲存環境，支援WORM防止資料竄改實現資料不可變性，同時還具有重複資料刪除的強大資料精簡能力。

莊易澄說明，TS-h765eU是全球首款支援E1.S轉10GbE QXG-ES10G1T網路模組的NAS儲存設備，可輕鬆升級到10GbE網路，滿足高速傳輸的應用需求。

而且「4+3」硬碟配置帶來了極大的靈活性，三個額外的E1.S/M.2 PCIe NVMe插槽除了可用來升級網路之外，還可藉以搭載NVMe SSD，作為快取加速之用。企業若想要擴充更大的儲存容量，TS-h765eU也可以外接JBOD儲存擴充設備，若以TR-004U為例，最高可達144TB容量，充分滿足大容量的儲存需求。

威聯通（QNAP）新推機架式NAS儲存設備TS-h765eU，其提供4個3.5吋SATA 硬碟槽和3個獨特的E1.S/M.2 PCIe NVMe插槽，企業可安裝E1.S/M.2 2280 SSD提升讀寫效率，或透過 E1.S介面的網路模組升級10GbE網路。

「近幾年，短機身的機架式NAS儲存設備受到不少企業青睞，正是因為其易於部署的特性，而且維護也更為方便。」他舉例，像是小型工作室、製造廠房、安全監控室等空間有限的場域，或是邊緣儲存的場景，如行動轉播車或是移動實驗室等，都很合適。「特別要提到的是，威聯通已經幫中小企業設想好未來的需求，預先準備了E1.S新一代企業級SSD規格，未來企業想升級時，就無須汰換設備。」

而針對低延遲與高密度需求，QNAP也提供QSW-M3224-24T來加以因應，這是一台24埠全10GbE網管型交換器，可助力加速新世代高速儲存、影像編輯、虛擬化應用、人工智慧與AVoIP應用。

隨著網路威脅日益猖獗，中小企業往往也成為被駭客勒索的對象，這也使得資料不變性（Data Immutability）技術越來越受重視。對此，QNAP提供了WORM機制及防止刪除共享資料夾的合規模式，確保資料在被寫入後無法再被修改或刪除，企業可以根據自身業務需求靈活設定鎖定時間，最高可鎖定100年。此外，Real-time SnapSync功能還可讓每一次寫入NAS的新資料皆即時同步到備援 NAS，打造零RPO的災難復原方案。