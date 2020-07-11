智慧家庭風險攀升　趨勢科技推出「智慧網安管家」

趨勢科技日前調查，台灣家戶平均所擁有的智慧連網裝置已高達10台之多，意味駭客將有更多機會透過裝置漏洞、破解裝置預設密碼等方式入侵家用網路，窺探用戶隱私，造成財產損失或導致重要資訊外洩。

為了全方位守護民眾的數位家庭生活，趨勢科技宣布推出全新「智慧網安管家 Home Network Security」，幫助智慧家庭網路和連網裝置免遭駭客攻擊與隱私外洩風險，輕鬆管理家中所有連網裝置，為消費者打造最安全無虞的家庭網路環境！

智慧家庭生活日趨便利，家用網路潛在資安風險也持續升溫，如駭客挾持房間中的網路攝影機，發出聲音驚嚇孩童等案例，或是操控電子門鎖將人們反鎖、竄改路由器設定並導引至惡意網站等，使這些原本讓家庭生活更便利的連網裝置為駭客帶來新商機！

此外，根據趨勢科技觀察， 2020年全球第一季所偵測到家中連網設備的入侵次數高達2億1千多萬次，其中以破解連網裝置預設密碼的手法為大宗。連網裝置一旦遭受惡意入侵，不肖分子可以輕易取得家庭隱私畫面、私密對話甚至是帳戶背後的交易個資。

趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦表示，智慧家庭所面臨的資安威脅不再是一種假設性問題，全球各地皆有智慧連網裝置遭駭客惡意攻擊的案例，為了支援台灣家庭網路面臨的安全需求，趨勢科技作為網路安全防護領域的先驅，推出可以因應威脅並領先駭客一步的硬體產品『智慧網安管家』，為台灣逐漸普及的智慧家庭連網環境提供完整防護。

趨勢科技智慧網安管家為一套硬體防護產品，從網路端提供安全防護，在安裝使用上不用變更家庭網路配置，只要簡單將智慧網安管家接上家中的Wi-Fi路由器，即可保護家庭網路和智慧裝置免遭駭客攻擊，更擁有裝置掃描、密碼檢查和家長防護等功能，讓消費者可以有效掌握家中智慧裝置的安全性。

為了讓消費者輕鬆管理家庭網路，智慧網安管家同時搭配手機應用程式，消費者可以即時掌握家中網路使用狀況與智慧連網裝置的安全，以最簡單便利的方式打造家中安全的網路環境。