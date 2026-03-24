Palo Alto Networks 推小企業最安全的工作平台

Palo Alto Networks推出Prisma Browser for Business，這是專為小型企業打造、最安全的工作平台。這項全新產品讓小型企業主可輕鬆設定與管理企業所仰賴的應用程式與AI工具，同時讓員工無論使用任何裝置、身處任何地點，都能安全地工作。Prisma Browser for Business亦可防範網路釣魚、勒索軟體與詐騙威脅，並提供內建AI控管功能，避免企業資訊落入不當人士手中。

如今，小型企業平均使用36個在瀏覽器中執行的應用程式，因此，瀏覽器已成為大多數工作完成的主要場域。然而，由於有95%的企業曾發生與瀏覽器相關的安全事件，企業對安全工作平台的需求也比以往都更加迫切。與此同時，由於員工正迅速使用AI，小型企業比以往更難以駕馭混亂的工作平台、維持企業防護，並防止AI發生非預期行為。

Palo Alto Networks產品資深副總裁Anupam Upadhyaya表示，對大多數小型企業而言，瀏覽器如今就是辦公室。企業透過瀏覽器與客戶互動、管理帳務，並使用新的AI工具協助業務成長，但傳統瀏覽器並非為了阻擋現代網路攻擊或防止AI資料外洩而設計。我們正在提供小型企業全球最大型企業所採用的同等級防護，並提供容易使用、方便管理的工作平台，同時搭配具彈性且容易負擔的定價，讓各類小型企業都能輕鬆採用。

Prisma Browser for Business是專為小型企業設計的安全工作平台，可協助企業：

簡化工作平台：輕鬆設定與管理團隊所仰賴的應用程式與AI工具，讓員工無論使用任何裝置、身處任何地點，都能安全工作。

保護企業：在AI驅動的網路釣魚、勒索軟體與詐騙威脅造成損害前便加以阻擋。

控管AI行為：讓團隊能運用AI提升生產力，也同時避免企業資訊落入不當人士手中。

TechAisle分析師Anurag Agrawal表示，Palo Alto Networks正在填補市場上的一項關鍵缺口，透過為小型企業提供安全工作平台，讓員工能在任何裝置、地點完成工作，並同時防禦網路攻擊與AI的非預期行為。

作為全球資安領導品牌，Palo Alto Networks每天為全球最大型企業處理數十億筆威脅。如今，這樣的企業級防護也透過專門設計的安全工作平台正式提供給小型企業使用。

Prisma Browser for Business已於美國正式上市。立即啟用30天免費試用，只需四個步驟，即可讓團隊流暢工作，同時確保企業持續受到保護，並將AI納入有效控管。