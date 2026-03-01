地緣政治與 AI 浪潮推升「數位信任」新戰場 Agentic AI 時代來臨

在地緣政治升溫、資安法規加速落地，以及人工智慧快速演進的背景下，「數位信任（Digital Trust）」正逐漸成為全球科技產業競逐的新核心。國際身分識別標準組織FIDO聯盟臺灣分會於全景軟體辦理2026年度第一次交流分享會，匯聚政府、產業與研究機構專家，探討歐盟Cyber Resilience Act（CRA）、Agentic AI、Passkeys與數位支付安全等最新趨勢，並分享FIDO標準與其全球會員的近期發展，以及臺灣產業的新機會。

本次交流會由FIDO聯盟臺灣分會會長張心玲主持，並由數位發展部數位產業署副署長黃雅萍進行貴賓致詞。黃雅萍指出，在全球數位經濟與AI應用快速擴展的情況下，安全可信的身分驗證機制已成為數位產業發展的重要基礎。政府也將持續推動數位信任與資安技術發展，協助臺灣企業與國際標準接軌，提升產業競爭力。

張心玲會長、同時也是神盾公司副總經理表示，隨著AI、自動化服務與跨境數位經濟蓬勃發展，全球對於安全且可互通的身分驗證機制需求日益增加。特別是在地緣政治與供應鏈安全議題升溫之下，各國政府與企業更加重視數位身分與資安技術的自主性與可信度，而FIDO與Passkeys無密碼驗證標準正逐步成為全球數位身分的重要基礎建設。

會中多位專家分享2月FIDO巴黎研討會暨會員大會的重要觀察，包括由東擎科技資安技術主管劉佳明、太思科技董事長何俊炘以及工研院資通所副所長黃維中進行會議重點報告，解析FIDO標準、Passkeys普及化進程，以及數位身分技術的現況與發展趨勢。

其中，Agentic AI（AI代理）被視為未來數位服務的重要發展趨勢。與會專家指出，隨著AI代理逐步能夠代表使用者完成搜尋、交易、預訂、支付等任務，未來網路將從「人與系統」的互動，轉為「AI代理與系統」間的互動。因此，在「Know Your Agent（KYA）」的新型數位環境下，如何確保AI代理背後的使用者身分與授權可信，已成為關鍵課題。

FIDO所推動的Passkeys無密碼驗證架構，透過裝置綁定與公私鑰加解密機制，可大幅降低釣魚攻擊與帳號盜用風險，被認為是AI時代數位身分與授權管理的重要基礎。未來無論是AI代理服務、智慧裝置或金融支付場景，FIDO技術皆為信任機制的核心。

此外，會中亦討論歐盟Cyber Resilience Act（CRA）要求產品在設計階段即導入安全機制，並強化身分驗證與資安管理能力。專家指出，此類法規推動將進一步提升強身分驗證與無密碼技術的重要性，並為臺灣資安與科技產業帶來新的市場機會。而此契機，更是國內業者於前進歐洲市場所必備的合規條件，對於臺灣身處全球資通訊產業鏈要角的地位而言，實屬重要。

在商務服務與金融科技領域方面，Passkeys等FIDO技術也正快速導入電子商務與數位支付應用，除有效降低帳密外洩與詐騙風險外，可同時提升用戶體驗，被視為未來電商與支付安全的重要技術之一。

會議後半段由全景軟體副總經理陳俊良分享FIDO聯盟近期各工作組的推動進度，包括產業合作、技術推廣與標準應用等現況。隨後由工研院資通所經理雷穎傑及偉康科技策略長黃閔綉，分別介紹今年度FIDO聯盟及數產署相關活動與推動計畫。

FIDO聯盟臺灣分會表示，隨著AI、自動化服務與全球資安法規加速發展，數位身分與信任機制的重要性將持續提升。未來分會也將持續深化產業合作與國際交流，協助國內企業掌握AI時代數位信任技術的發展契機。

在AI代理興起、全球資安規範強化與地緣政治重塑科技供應鏈的背景下，數位身分與安全驗證技術正成為下一波科技產業競爭的核心。FIDO標準與Passkeys的普及，可望為臺灣資安與數位信任產業帶來新的國際合作與成長動能。