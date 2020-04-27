台美防疫松 cohack　號召跨界人才為疫情找出創新解方

2020年初全球陷入嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情風暴中，疫情影響範圍甚鉅，致使各界陸續投入防疫工作，歐盟及多國政府皆致力於推動或促成線上防疫松活動，鼓勵全球創作者，運用科技尋找應用方案，解決因疫情產生的各類問題與需求。

肺炎疫情蔓延全球，繼3月18日外交部與美國在台協會（AIT）簽署防疫夥伴關係、同步發表「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，宣誓攜手對抗新冠病毒後，日前由行政院副院長陳其邁與美國在台協會代表，雙方再次共同發起「台美防疫松 （cohack）」，鼓勵專家及參與者以黑客松形式集思廣益，促進跨政府機關、跨領域、公私協力與多方交流，共創精準防疫資訊的應用方案，共同找出抗疫創新方法。

此次特別發起的「台美防疫松cohack」，係由行政院防疫科技團隊一手策劃，以「Stay together， cohack can help！協力合作 共助世界」為發起理念，提出六大防疫相關主題，包含：管理防疫相關資源、邁向疫後過渡措施、保護社會弱勢族群、預測工具支援決策、支援前線防疫人員、善用資料風險溝通。兼顧醫護、民眾、政府等各方面的需求，注入各類工具及應用方案，希望藉由號召台美雙方政府及台美民間共同參與、響應，整合政府公開資訊與民間資料，藉由國內外團隊跨界集思，齊力創造解決方案或創新服務，降低此次新冠肺炎疫情對全球所造成的影響，更希望能藉此發展出更成熟的公衛系統及科技醫療等相關解決方案。