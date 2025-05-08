5G應用加速交通與港口邁向智慧化

5G技術應用在智慧城市與企業產業數位轉型中正逐漸擴展。日前數位發展部部長黃彥男率隊前往高雄，實地視察5G技術在交通與港口領域的應用現況，了解其發展成果與實際效益。

5G技術具備高速率、低延遲與大連結特性，可支持各類智慧應用。根據數位發展部說明，此次視察首先來到由台灣大哥大建置的「Taiwan Mobility」場域，該場域整合5G與AIoT技術，實現智慧車隊管理與電動車充電服務。透過台灣大哥大提供的「車隊大管家Plus」平台可即時分析車輛數據，進行異常預警與風險管理；「MyCharge」一站式充電服務則結合智慧充電樁、即時監控與雲端客服。

在高雄港，中華電信建置的長榮第七貨櫃中心展示了5G技術於貨櫃場自動化的應用。透過5G企業專網，該中心實現遠端遙控橋式吊車、即時影像回傳及貨櫃調度系統整合，提升作業效率與安全性。這種自動化應用被視為台灣智慧港口建設的一個具代表性的示範。

長榮第七貨櫃中心引進5G專網實踐貨櫃場自動化。

數位發展部表示，5G技術應用已從單一測試場域擴展至多元產業場景，未來將持續推動5G、AI、IoT等技術整合應用，支持各產業數位轉型。該部也計劃進一步優化頻率使用費機制與相關法規，鼓勵更多跨域應用發展。

此外，數位發展部提到，台灣大哥大的「Taiwan Mobility」與中華電信的5G智慧港口應用，顯示5G技術在產官學研合作下逐步落地，成為推動數位轉型的重要一環。未來將持續透過政策支持，促進技術創新與應用場域擴展。