Google 啟用在美以外最大研發基地　推動硬體與 AI 應用創新

Google正式啟用位於新北市板橋的第二棟全新硬體研發辦公大樓，持續為台灣在技術研發與創新領域，帶來更多成長機會。從2021年第一棟硬體研發辦公大樓落成起，台灣已經成為Google在美國總部以外最大的硬體研發基地，更是全球硬體產業發展的戰略要地。

自2006年Google在台灣設立第一個辦公室至今，在台灣的營運規模持續擴張，陸續吸引了來自世界各地的人才加入。過去十年來，Google台灣團隊的規模已經成長超過20倍，目前更匯集了超過30個國家與地區的員工同仁，一起為全球科技創新努力、幫助台灣邁向成為亞洲矽谷的目標。

在最新的辦公大樓打造了設有50多間先進設備的實驗室，以及充滿Google多元共融文化特色、鼓勵開放創新的辦公空間。相信透過創造這樣的工作環境，能讓Google在台灣和全球各地的團隊更緊密協作，一起朝以AI應用為設計核心的開發願景邁進，持續為全球使用者帶來整合Google AI技術、軟體與硬體的產品和體驗，讓大家都能透過生活中使用到的裝置，輕鬆享受AI技術所帶來的幫助。

Google在台灣的工程研發團隊集結了十分多元的人才領域，包括軟體、硬體、半導體設計、產品開發、品管測試等。隨著在台灣研發團隊的成長，也參與開發的裝置和技術也逐漸增加，除了Pixel智慧型手機系列，Pixel Watch智慧手錶、Fitbit健康穿戴裝置、Nest智慧音箱、Chromecast串流媒體播放器、其他智慧居家裝置等全球硬體產品，都有台灣團隊開發與貢獻的身影。

而身為台灣科技社群的一份子，Google也持續透過各種計畫與資源，為台灣科技領域的技術研發與人才培育盡一份心力：

學術交流：在台灣推動了學術研究計畫（Research Grant Program），投入資源提升產學合作和技術創新。自2021年至今，Google已資助台灣的大學與學術研究機構了超過40多個研究專案，範圍涵蓋人工智慧、半導體、硬體和健康醫療等領域。

培育多元人才：透過Google Taiwan gReach這項計畫，提供對科技業有興趣的身心障礙學生培養專業技能的機會，並提供帶薪培訓，讓他們在Google累積實質的工作經驗。這項計畫今年即將邁入第六年，今年的開放報名申請截至五月底，詳情可至招募網站瞭解。

支持女性科技人才：在Google台灣以一對一導師計畫（mentorship program）在公司內部建立了緊密的女性人才網路，並展開了各種如領袖培育、社群交流等鼓勵職涯成長的行動。也積極參與外部女性人才倡議活動，持續促進產、官、學、研跨領域跟跨世代人才的交流。今（2024）年，Google台灣也將主辦 TechWomen@TW年度活動，提供科技產業內的女性人才更多交流機會，幫助台灣成為全球科技女力的搖籃。

2018年，推出「Google智慧台灣計畫」，希望幫助台灣實現亞洲矽谷的願景；六年來，持續把新的產品和服務、完善的基礎建設帶來台灣，並且透過先進的科技，協助台灣的人才和產業提升數位韌性。如今，第二棟硬體研發辦公大樓正式啟用，見證我們深耕台灣的承諾、讓台灣科技人才貢獻所長，為全世界打造更智慧、更美好的未來。