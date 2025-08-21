鼎新、友上、偉勝三方合作　打造 AI+ 未來智造場景

鼎新數智、友上科技與偉勝乾燥，於「2025台北國際自動化工業大展」聯合展出，以「AI驅動智造，實現永續」為主題，展現三方技術合作成果，包含AI智慧決策、AMR自主搬運與節能乾燥設備的協同應用，讓AI Agent實現智慧決策和任務執行。現場體現以IT×OT數據為基礎，運用AI Agent智能體實現智慧製造的新解方，加速企業邁向高效、低碳且具韌性的智慧運營模式，落實永續發展願景。

過往製造業IT與OT系統多由不同供應商建置，加上各工廠生產流程與設備型態各異，導致融合難度高、成本負擔重。如今，隨著AI技術日益成熟，具備IT邏輯理解與OT現場感知能力，並能主動驅動任務的智能體AI Agent，為此挑戰帶來換代解題思路。順應此趨勢，此次聯展鼎新、友上、偉勝開展突破性合作，推出市場上少見的「IT×OT+AI Agent」完整智慧製造解決方案。以現場展示的「急單排產」場景為例，在滿足關稅毛利風險、客戶交期以及低碳政策的多重要求下，智能體能依據客戶信用狀況、歷史訂單、設備效能、物料庫存與人力資源等資訊，推薦最適接單和生產策略，並驅動排程計畫、物料採購、設備參數調整等任務，助力未來企業實現雙內核運作模式：快任務數據自決，即時反應與執行；慢任務以大模型運算融合知識經驗，提供人最佳建議。

鼎新「多智能體運行平台」形同「工廠的智慧大腦」，貫通IT（如ERP、MES）與OT（如感測器、AMR、乾燥設備）數據，協同友上的自動化搬運與MCS系統，以及偉勝搭載AIMS人工智能管理系統的節能乾燥設備，讓Edge AI能即時融合異質資訊、推演最佳方案並驅動跨系統任務執行。友上展出的AMR整合機械手臂、搭載自主研發之MCS系統，可在鼎新「設備助理」支援下，實現異常即時排除與智慧調度，提升搬運效率與現場應變彈性；偉勝的AIMS系統則如同內建的智慧監工，依物料與環境條件智慧調整乾燥策略，像老師傅般精準控溫，並具備驅動熱能再利用、氮氣節流與有機溶劑回收三大功能，兼顧穩定製程、節能減碳與ESG合規目標。

三方此次技術合作，不僅實現設備間資訊無縫互通與調度自動化，更將智慧決策能力延伸至製造現場執行，打造「AI自主化智慧工廠」，進一步推動企業建立AI協作型團隊，加速邁向自主決策、靈活高效且具永續競爭力的營運新階段。

瞄準智慧工廠轉型需求，本次聯展不僅展示了AI應用的前瞻性，更呈現出和製造業IT與OT深度融合的可行模式。鼎新數智、友上科技與偉勝乾燥工業透過聯合開發與真實場域模擬，提供一套「可落地、可擴展」的智慧製造解決方案，協助企業跨越構想與實踐的落差，以AI能力貫穿IT與OT，深化ESG與AIoT雙軸轉型，讓企業在不改變既有流程之下，快速感受AI效益。