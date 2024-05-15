凌羣電腦攜手 CIJ　前進日本 GAI 市場

凌羣電腦繼2023年發表生成式AI的重大突破，推出企業知識創價生成式AI解決方案NeuroChain及NeuroCodie後，獲得國內企業熱烈迴響，陸續導入各類型評估計畫，2024年更進一步成為海外目光焦點，並於5月14日由凌羣電腦總經理劉瑞隆與日本株式會社CIJ代表取締役社長坂元昭彥共同簽約，日本CIJ正式成為凌羣生成式AI解決方案（NeuroChain／NeuroCodie）之日本市場戰略夥伴，數位發展部數位產業署胡貝蒂副署長亦親臨見證，未來雙方將運用NeuroChain／NeuroCodie與生成式AI技術整合，協助日本企業客戶再創營運價值。

凌羣電腦指出，生成式AI共同存在的問題，也就是「幻覺hallucinations」，凌羣研發的NeuroChain在人跟生成式AI中間，做一個智慧知識庫，這個智慧知識庫前置處理內嵌了企業本身的知識庫，當使用者詢問問題時，由智慧知識庫先行找到正確答案，再透過生成式AI來總結回應，精準回答。

NeuroCodie則是透過設定介面，自動產生優化的提示語，透過生成式AI產生程式碼，使用者不需要撰寫任何提示語，能產生完整專案。凌羣生成式AI解決方案協助企業活化數位資產，運用向量資料庫、檢索增強生成（Retrieval-Augmented Generation；RAG）等技術，結合生成式AI大語言模型的自然語言對談特點，使企業客戶在安全且保護資產條件下，提供新型態的企業數位轉型服務。

日本株式會社CIJ代表取締役社長坂元昭彥表示，面對全球AI市場需求，很高興能與凌羣加強生成式AI解決方案的合作，共享雙方研發心得，以生成式AI為中心的新IT技術進一步推動企業的數位轉型，共同拓展日本市場。

凌羣電腦總經理劉瑞隆表示，感謝數位產業署大力支持資服產業拓展台日交流，凌羣全力配合數位發展部『2030年發展資訊服務業成為兆元產業』的政策目標，結盟國際，拓展全球市場」，期待此次擴大與日本株式會社CIJ的戰略合作「立足台灣，放眼世界」，透過AI產業化將研發成果行銷國際，創造實力備增的產業成長動能。