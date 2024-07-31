9成企業仍在使用的VPN正面臨哪些風險？帶您了解「遠端存取」轉型的下一步

誕生於1990年代中期的遠端存取虛擬私人網路（Virtual Private Networks，VPN）在過去一直是遠端存取（Remote Access）的首選解決方案，而最初目的是要讓員工和IT支援人員存取私有資料中心資料。

然而，隨著人工智慧、雲端和混合模式的興起下，企業內部正加速進行數位轉型。科技技術的進步與轉變，使得VPN所提供的基本連線和網路安全正受到考驗。

目前VPN遠端存取使用情況為何？

HPE Aruba Networking和Cybersecurity Insiders針對593位IT專業人員、網路安全專家及遠端策略決策者進行調查，調查報告顯示，儘管VPN技術問世已近30年，96%的受訪者仍在使用此技術。

數據報告顯示，92%的受訪者每週至少使用一次VPN，而58%的受訪者則是每天都會使用。就使用目的而言，高達80%的受訪者使用VPN來連接私有和公有應用程式，43%的企業使用VPN來連線多個站點，33%的企業則透過VPN確保協力廠商存取安全。這顯示企業的營運相當仰賴VPN，同時也可能將網路存取權授予給外部使用者。

看到如此頻繁的使用狀況，或許您會認為這項技術應該相當容易使用，但調查結果卻恰恰相反。65%的受訪者表示，他們的公司架設了3個或以上的VPN閘道，這不僅導致了不同程度的網路和營運複雜性，也進而增加IT管理員的工作負擔。81%受訪者在使用VPN時，也遇到連線速度緩慢、連線中斷、驗證流程不足和安全性不足等問題，而這些問題都會影響員工生產力和整體營運成效。

傳統VPN的安全危機

VPN最主要的功用是遠端連回公司存取資料，然而調查結果顯示，92%的受訪者擔心VPN會危及他們的網路環境安全。事實也證明，受訪者在去年（2023年）受到的大量攻擊都與VPN有關，其中包括勒索軟體（47%）、網路釣魚（43%）、惡意軟體（42%）和認證盜用攻擊（34%）等。

VPN對使用者體驗的安全威脅與日俱增、安全標準偏低的情況，都凸顯出企業需要更「以使用者為中心」的安全存取方案，許多企業也正在尋找能為他們帶來競爭優勢的技術。報告顯示，56%的受訪者正在考慮淘汰傳統VPN，轉而使用替代方案來進行遠端存取，並取代以網路為中心的安全解決方案，同時傾向選擇更高安全性、生產力、彈性和運作效率的替代方案。

遠端存取方案之轉型—零信任策略

對於企業而言，採用「零信任策略」來增強網路安全態勢，以因應不斷變化的威脅、遠端工作挑戰和日益增加的VPN問題等變得越來越重要。75%受訪者表示，已將導入零信任策略視為企業的優先事項。

隨著零信任獲得重視，59%的受訪企業計劃在未來兩年內優先使用零信任網路存取（ZTNA）來取代傳統VPN。雖然大多數受訪者都在積極規劃導入 ZTNA，但所選的解決方案能否有效取代傳統VPN技術才是重中之重。相當比例的受訪（78%）認為，以ZTNA服務完全取代VPN相當重要。

此外，企業需要考慮的另一個因素是，ZTNA解決方案能以何種程度整合到更廣泛的安全服務邊緣（SSE）平台。83%的受訪者表示，他們正進一步考慮採用SSE解決方案，顯現企業正朝著系統統一與簡化的趨勢邁進。

整合網路與安全的單一平台

SSE可以為企業提供單一平台，來滿足所有應用程式存取需求，不僅包括私有應用程式，還包括SaaS應用程式和開放式網際網路。建議企業可選擇以單一介面即可自動化落實零信任原則的SSE，來針對每個存取事件進行監控，避免機密資料外洩，進而提升安全性。

此外，安全存取服務邊緣（Secure Access Service Edge，簡稱SASE）能將網路和安全功能整合到一個平台中，更可讓全球各地的員工可以安全串連至所有裝置和應用程式，進而存取公司資料，這些都是近年遠端存取與網路安全所步向的轉型方向。



＜本文作者：陳清淵現為HPE Aruba Networking台灣區副總經理＞